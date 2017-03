Àlex Márquez: "No necesito ganar para dar el salto a MotoGP"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) tiene altas expectativas puestas en esta nueva temporada del Mundial de Moto2, en el que competirá por tercer año tras dos iniciales poco positivos, y aunque considera que "hay que estar en la pomada", no se ve uno de los máximos favoritos para conquistar un título que tampoco es obligatorio "para dar el salto a MotoGP" porque tiene "tiempo de sobra" todavía.

"Creo que los tres que tienen que marcar un poco son Morbidelli, Luthi y Nakagami. Después, habrá sorpresas, como cada año. Habrá que ver la regularidad, estar siempre entre los cinco primeros. Hay que estar en la pomada. Políticamente, entre los 5 primeros, interiormente, entrar en el podio", afirmó Márquez en la presentación del Team Estrella Galicia 0,0 en Madrid.

El menor de los Márquez cree que será un año "muy divertido de ver" y que la entrada de Suter y KTM en la parrilla, coronará como campeón al que haya sido más regular durante todo el año. "Habrá circuitos a los que les vaya mejor una moto, otros para otra. La regularidad creo que será el punto más importante. Puntuar en circuitos donde vaya bien las Suter, por ejemplo, puede darte un título", advirtió.

Sin embargo, no cree que esta temporada sea urgente ganar esta temporada y dar el paso a la categoría 'reina'. "No tengo prisa. Es un año muy importante para nosotros deportivamente, hay que hacerlo bien, pero no me obsesiona ganar para dar el salto. Tengo 20 años, cumpliré 21, tengo tiempo de sobra", sentenció.

Sobre los problemas que tuvo la temporada pasada para mantener esa regularidad, Márquez apuntó que el 'setting' de su moto convertía en crítico cualquier error, aunque tampoco cree haber hecho una buena labor. "Yo a veces no terminaba de ir bien, quería remontar en una vuelta y quería ir mucho más rápido de lo que podía", confesó.

Para Márquez, la clave en Moto2 estará también en conseguir un buen puesto en las clasificaciones previas a las carreras. "Si haces una buena clasificación, vas mucho más relajado, como en Alcañiz. Había habido carreras en las que había ido mucho más al límite para pasar a tres pilotos y allí salí, me encontré bien y vas tirado. Es lo que pasa en Moto2, se hacen tapones atrás, dos se van, el otro se queda y para remontar eso es muy difícil", admitió.