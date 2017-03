Arón Canet: "Este es mi segundo año y todavía tengo que aprender de mis errores"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) señaló que este 2017 será su segundo año en Moto3 y por lo tanto todavía tiene que "aprender" de sus "errores" del año pasado, pero destacó que si lo hacen los resultados vendrán "solos", apuntando que su compañero de equipo, Enea Bastianini, es el que debería de tener más "presión".

"Mis favoritos son Joan Mir, Nicolò Bulega, Andrea Migno, Jorge Martín, Juanfran Guevera, Fabio Di Giannantonio, Gabriel Rodrigo, Enea Bastianini, Bo Bendsneyder y Niccolò Antonelli, pero yo no, sin presiones estoy muy bien. El que más debería de tener es mi compañero porque es su cuarto año en el Mundial. Para mí es el segundo y todavía tengo que aprender de mi errores del año pasado y estoy seguro de que si aprendemos de ellos los resultados vendrán solos", señaló Canet tras la presentación de las estructuras Estrella Galicia 0,0-Monlau Repsol Technical School-Marc VDS.

El de Corbera indicó que su objetivo este año será estar en el grupo "delantero" de las carreras. "No sabría decir lo que es, podría valer desde un grupo de diez personas hasta un grupo de 30 es totalmente diferente cada carrera", confesó.

Respecto a la pretemporada, reconoció que ha ido "exageradamente bien". "No me he lesionado, tocamos madera todavía, pero estoy muy contento, el 'feeling' encima de la moto ha sido muy bueno desde el principio y trabajando con el equipo una maravilla como siempre y los tiempo nos han acompañado, así que creo que estamos preparados para Catar ya", subrayó.

Además, el valenciano indicó que la "clave" es llegar al cien por cien al principio de temporada. "Este año es como lo he hecho. El objetivo hasta ahora era el que queríamos y yo estoy muy contento porque los resultados lo indican", matizó.

Respecto a las mejores de la moto, Canet señaló que "es una pequeña mejora de Honda, una de Mahindra y una de Husqvarna (KTM)". "Por lo tanto estamos en la misma que el año pasado", apuntó. Por otro lado, destacó que la Mahindra es la que "más" ha mejorado con respecto a las otras. "Yo creo que este año ya no es la Mahindra esa moto que no nos gusta a nadie. El chasis es encantador y de motor casi, casi es como la Honda por lo tanto se podría meter, el año pasado ya la vimos ganar carreras", subrayó.

Finalmente, ante un posible duelo España-Italia por la lucha del Campeonato, advirtió que Holanda también estará "por ahí". "Estoy seguro de que españoles como Mir y Martín van a luchar por el campeonato, pero a mi dejadme fuera todavía", insistió.