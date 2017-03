Estrella Galicia, feliz de "tener todos los ingredientes para tener éxito en todas las categorías"

Estrella Galicia afronta con optimismo un nuevo año de patrocinio de sus tres estructuras en Moto3, Moto2 y MotoGP del Mundial de Motociclismo porque considera que tras siete años de experiencia y su unión con Marc VDS Racing y Monlau Repsol Technical School tiene "todos los ingredientes para tener éxito en todas las categorías" "Esta es la séptima temporada con las motos, es un sueño estar aquí. Empezamos poniendo un adhesivo con Marc Márquez en 125cc y todavía no era el campeón que es ahora y ahí empezamos con Emilio (Alzamora) y todo el equipo de Monlau. Después tuvimos la suerte de encontrarnos hace 3 años con Michael (van der Straten) y fue rematar el sueño que comenzamos con la pirámide. Ojalá disfrutemos mucho, ahora tenemos todos los ingredientes para tener éxito en todas las categorías", expresó Ignacio Rivera, CEO de Hijos de Rivera SAU, en la presentación en Madrid de sus equipos.

El directivo recordó que comparten "la competitividad" con el mundo de los motos por el sector cervecero "es muy competitivo" y aseguró que tratan de ser "un gran equipo", recalcando que la "pirámide" que han formado les da "la tranquilidad" para alcanzar grandes éxitos.

"Tengo las sensaciones de un 2014 que fue apasionante y fue de las veces que lloré más de la emoción de ganar ese Mundial de Moto3. Este año en Moto3 y Moto2 tenemos posibilidades de estar ahí y en MotoGP tenemos dos grandísimos pilotos que entrenan como animales, son apasionados y lo dan todo. Les aconsejo a todos que se lo pasen bien haciendo lo que hacen y así saldrá todo bien", sentenció.

Por su parte, Marc van der Straten, presidente Marc VDS Racing, confesó que el mundo de las motos es su "pasión". "Estoy aquí por una encrucijada de caminos porque me encontré con Michael (Bartholemy, Team Principal) y si no estaría en otro mundo que ya he dejado atrás. Ahora me dedico solo a las motos y estoy muy contento y orgulloso", afirmó.

"Espero todo de los pilotos, pero al mismo tiempo se ha establecido una confianza mutua y cuando yo les veo sonreír, sé que están bien y con la preparación técnica también, y se nota. Tito (Rabat) y Jack (Miller) nos van a dar buenas sorpresas, tenemos también Moto2 y Moto3 y somos una familia amplia y habrá sorpresas", concluyó.