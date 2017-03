Rabat: "Para Catar, si no pasa nada raro, lo más seguro es que este al cien por cien"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) tiene claro que "si no pasa nada raro" estará en "al cien por cien" para la primera carrera del campeonato de MotoGP 2017 en Catar, después de sufrir una caída en el circuito de Sepang (Malasia) que le provocó diversas lesiones en la rodilla y pie izquierdos, y en la mano derecha, de las que parece recuperarse favorablemente.

"La verdad es que esta lesión ha sido mala suerte, sobre todo en el punto de inicio de temporada. Se ha curado bien, solo me he perdido 5 días de entreno, que son muchos, pero no es ninguna carrera, ni entreno oficial. Intentaré recuperar la máxima velocidad posible y hacer el test de Catar. Será muy positivo de cara a mi puesta a punto", dijo Rabat en la presentación de su equipo en Madrid.

Para afrontar la carrera de Catar, tratará de rodar algunas vueltas en Almería, si su rodilla se lo permite. "Sabré si estoy en condiciones cuando me suba a la moto, aún no sabré si podré doblar la rodilla, ponerla en posición, esto es lo más difícil. El resto está preparado.", admitió.

"Para la carrera, si no pasa nada raro, lo más seguro es que esté al cien por cien. Para el test, dependerá de que la rodilla no se hinche y de cómo responde la muñeca derecha a las frenadas. Hay veces que es mejor esperar, que no querer correr demasiado y que se vaya todo para atrás otra vez. Intentaré subir uno o dos días antes", subrayó.

Sobre esta nueva temporada que comienza, Rabat quiso hacer balance sobre los últimos test en Valencia y Malasia. "En Valencia, el último día de test fue muy positivo, probé por primera vez el nuevo chasis que me dio una impresión buenísima, también con mi nuevo equipo técnico", reconoció.

"En el primer día en Malasia, lo mismo. Con el chasis, tuve muy buen 'feeling', cosa que no tuve en todo el año pasado. Las coderas del mono las gastaba en un día, cuando el año pasado no las gastaba en todo el año, o sea que estoy en muy buen punto. Faltará probar las mejoras de motor y todo, pero la primera parte fue muy positiva", confesó.

Finalmente, no se considera en desventaja con el resto de pilotos de cara al inicio de campeonato. "Con la suerte de estar en Honda, podremos tener la información que han obtenido otros pilotos y no partiremos desde cero, esto también es positivo", señaló.