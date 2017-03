Àlex Márquez y Arón Canet acaparan el segundo día en Jerez

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se impuso a su compañero, el español Àlex Márquez, en un ajustado segundo día de test oficial este jueves en el Circuito de Jerez, mientras que el italiano Nicolo Bulega (KTM) dominó en Moto3 por delante del español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0).

La categoría intermedia vivió una día de intercambios en cabeza entre Morbidelli y Márquez. El italiano se quedó con el mejor tiempo por la mañana (1:42.301), con las mejores condiciones de la pista, mientras que el de Cervera fue el mejor en las dos sesiones siguientes, quedando a dos décimas de su compañero.

La igualdad y la pelea quedó clara viendo al portugués de KTM Miguel Oliveira bajando de la primera posición del miércoles a la 14ª. El tercer mejor crono del día fue el del japonés Takaaki Nakagami (Kalex) con 1.42.729.

En Moto3, después de que Canet se llevase una apretada primera jornada, Bulega irrumpió este jueves dominando las tres sesiones de la jornada, con el mejor tiempo por la mañana (1:46:232). Sólo las banderas rojas por las caídas de Ayumu Sasaki y Enea Bastianini, sin consecuencias, cortaron el ritmo de un día soleado y buenas condiciones.

Canet se quedó con el segundo mejor tiempo (1:46.363), mejorando el del primer día, bien seguido por el también español Jorge Martín (Honda), de nuevo cerca de los mejores cronos. También se vio de nuevo arriba al italiano Romano Fenati (Honda), segundo el miércoles.

"Por la mañana el agarre era perfecto, hemos rodado más rápido y sinceramente no esperaba mejorar mi tiempo tan pronto. En la segunda salida el agarre ya no era el mismo y por la tarde hemos seguido buscando un buen ritmo con la goma usada y hemos seguido en 47 bajos. Por la tarde, ya había poco agarre y demasiado viento y el equipo ha decidido no arriesgar", afirmó Canet.