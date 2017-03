Viñales: "Creo que podemos ganar un par de décimas todavía"

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) se mostró feliz por dominar también los últimos test de pretemporada de MotoGP celebrados en el circuito de Losail (Catar) y advirtió que aún le pueden hacer "ganar" a su montura "un par de décimas".

"Estoy muy feliz, dimos otro paso con la moto y me siento cómodo, incluso estamos bastante felices con el ritmo de carrera. siento que podemos todavía mejorar en la electrónica y ganar un par más de décimas, así que tenemos margen para mejorar", aseguró Viñales en declaraciones facilitadas por su equipo.

Y es que el catalán está "seguro" de que aún no ha explorado el verdadero "límite" de su 'M1'. "Aún podemos apretar un poco más", subrayó el de Roses, que ha dominado toda la pretemporada de la categoría 'reina' y que parte como uno de los rivales a batir para el próximo Mundial, "Si haemos lo mismo en el primer Gran Premio que lo que hemos hecho en los test, podemos luchar por la victoria. Realmente tenemos un buen paquete y me siente bien en la moto. Tengo una gran forma física ahora y me siente muy cómodo", sentenció.

Por su parte, su compañero de equipo, Valentino Rossi, no es tan optimista tras un último día en Losail "más complicado" que el sábado y donde no encontró ni "el mismo 'feeling'" ni la "misma velocidad". "Fui un poco más lento", confesó.

"Creo que todavía no estamos todavía listos, que no comprendemos al cien por cien como sacar el máximo rendimiento a la moto. Estamos un poco preocupados porque al final, excepto por algunas buenas vueltas, estos tests han sido muy difíciles. Tenemos que hablar e intentar estar más fuertes para la primera carrera, Espero serlo y ser más competitivo", admitió el italiano.