Motociclismo. Canet (Estrella Galicia 0,0): "Me gustaría ser más regular y estar siempre peleando en el grupo de cabeza"

El piloto español Arón Canet, del Team Estrella Galicia 0,0, afronta la nueva temporada en el Mundial de Moto3 con "ilusión" y "en plena forma", tras ser el más rápido en los entrenamientos oficiales de Jerez y con la esperanza de superar sus registros de un podio y una 'pole' de la temporada pasada.

"Las sensaciones sobre la moto han sido muy buenas en todo momento. El estar mejor preparado a nivel físico hace que tenga más resistencia sobre la moto y no me sienta tan fatigado. Todo esto se traduce en que disfruto mucho más sobre la moto y el resultado de trabajar así es que los tiempos acaban saliendo", declaró Canet en una entrevista al gabinete de prensa del 'Team Estrella Galicia 0,0' que recoge Europa Press.

Las expectativas son muy altas para Canet en esta nueva temporada y pretende llegar a Catar con una baza como es la experiencia, con la que no contaba en su debut el pasado año. "Cuando llegué a la carrera de Catar, aluciné con el nivel que tenían los pilotos mundialistas, el ritmo al que rodaban en carrera. Haber hecho realidad el sueño de ser un piloto mundialista, no te permite estar todo lo concentrado que debieras", confesó.

Además, ante la primera carrera del campeonato, el de Corbera ha querido afrontar la pretemporada con "mucha cautela", con la intención de no llegar lesionado como el año pasado. "Tenía una mezcla de sentimientos, muy bonitos, pero pensaba más en no caerme que en otra cosa", relató.

"Me gustaría ser más regular y estar siempre peleando en el grupo de cabeza. Este año me veo capaz de competir. Me plantearé el trabajo carrera a carrera, daremos nuestro máximo en cada entrenamiento libre, de clasificación, en carrera y nos centraremos en ir haciéndolo lo mejor posible en cada GP", admitió.

Canet hizo mucho énfasis en la experiencia como factor clave para la competición con otros pilotos y, en concreto, su compañero Enea Bastianini, un "piloto rápido y con talento" que le exigirá dar el "máximo".

"Enea es rápido y tiene experiencia, creo que me va ayudar a curtirme mucho como piloto. Es una gran oportunidad para poder medirme con el piloto de referencia en la categoría. Tener a un piloto rápido y con talento como compañero de equipo te lleva a dar tu máximo en cada salida a pista", reconoció.

En cuanto a la nueva Honda NSF250RW, Canet declaró sentirse "más cómodo con el chasis y en el giro", aunque insistió en recalcar la "experiencia con su equipo técnico" y que "cada vez nos entendemos mejor".

"La aerodinámica es diferente y hemos ganado en aceleración. Se han mejorado y perfilado algunos aspectos, y eso ayuda a encontrar de una manera más fluida el camino para ir rápido", apuntó.

Finalmente, el piloto español tiene la esperanza de llegar a mitad de temporada "con las mismas buenas sensaciones" que en los test y la "ilusión" que posee. Además, quiso dar su predicción para las categorías de Moto2 y MotoGP, en el que ve a los pilotos más experimentados como favoritos.

"En Moto2, veo fuertes a los pilotos que repiten categoría como Márquez, Morbidelli, Luthi, Nakagami, aunque creo que los rookies lo harán muy bien. En MotoGP, veo a Marc Márquez muy centrado y maduro, a Valentino con las mismas ganas de siempre y a un Maverick Viñales muy rápido pero al que aún no hemos visto luchar en carrera. A Lorenzo le está costando un poco con la Ducati, pero que creo que acabará luchando por lo máximo con el resto", pronosticó.