Carlos Sainz Jr.: "El coche tiene potencial para luchar por los puntos"

El piloto español Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) ha afirmado que su coche tiene "potencial" para "luchar por los puntos" en el próximo Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que comienza con el Gran Premio de Australia el 27 de marzo, y lamentó las críticas que se han vertido acerca de los cambios que se han incluido para esta nueva temporada.

"El coche, me da la sensación de que tiene potencial para luchar por cosas como el año pasado. Mi objetivo y el del equipo, es tener coche para entrar en la Q3 y luchar por puntos, los tres grandes están a un nivel tan alto que, sin retirarse, es casi imposible, aunque hay carreras que pasando cosas siempre puedes poner algo extra de tu parte", comentó en una rueda de prensa en el Circuto del Jarama de Madrid.

Carlos Sainz señaló que mantiene lo que dijo en enero e intenta evitar los comentarios negativos que ha habido en la Fórmula 1 porque no ve bien que los que están dentro hablen mal de su deporte. "Soy realista, no se si habrá más o menos adelantamientos, pero los que había el año pasado no eran por los coches, era por la degradación que habia y la estrategia de los equipos. En carreras de una parada habrá menos, evidentemente, pero con 3 o 4 paradas, veremos los mismos del año pasado", pronosticó.

En cuanto al inicio de la nueva temporada, el madrileño afronta la que será su tercera campaña "con mucha ilusión y curiosidad" por comprobar el rendimiento del coche en la primera carrera que se celebrará en Australia. "El tiempo vuela, parece que fue ayer cuando debuté. Vas con menos tensión, pero lo compensas con unas ganas de correr tremendas, este año es igual o más importante que 2015", reflexionó.

Por otra parte, Sainz explicó los cambios que ha tenido que realizar en pretemporada para adaptarse a los nuevos coches, que poseen menos carga aerodinámica. "He entrenado de forma diferente, este año el peso del coche no es un problema y ahora puedo tener la forma física que a mí me gustaría. Aunque hagas lo que hagas, el primer día te va a doler todo el cuerpo, éste se adapta, tiene memoria y lo que hagas en invierno te ayuda en este aspecto", apuntó.

En cuanto a la preparación del coche para el primer Gran Premio, Sainz ha reconocido lo "complicados" que han sido los test, pero ha recordado "el paso hacia delante" que ha dado junto a su equipo en la segunda semana de mediciones, en cuanto a sus problemas de fiabilidad. "Tuvimos que comprimir un programa de 8 días en 4, pero el último día mejoró bastante y gracias a eso vamos con más confianza a Melbourne. Nos estaba pillando el toro", valoró.

Sainz dio su valoración acerca de las escuderías que cree más fuertes después de los test de preparación, en los que destaca a Ferrari y Williams y aseguró que su potencial para alcanzar puestos de puntuación o 'podium', dependerá del coche. Además, puso a Willams como "cuarto en discordia" por detrás de Ferrari, Mercedes y Red Bull, de cara a la lucha por el campeonato, dejando a su equipo en la lucha con Renault o Force India.

En cuanto al duelo en el box con su compañero de equipo, Daniil Kvyat, Sainz aseguró que no piensa en ganar a su homólogo en Toro Rosso cuando sale a pista. "Nunca salgo con ganas de ganar solo a mi compañero, ya he hablado de su potencial y lo difícil que me lo va a poner, va a ser un año dificil en ese sentido", sentenció.

Por otro lado, el piloto eludió dar su opinión sobre la situación de Fernando Alonso o su preferencia en el duelo Ricciardo-Verstappen en Red Bull, declarando que "bastante tengo con lo mío", aunque en lo que respecta al asturiano, no cree que, "con los recursos que tiene su equipo, vaya a tardar en salir de ésta".

En definitiva, Sainz valoró de forma positiva los cambios en los monoplazas, que "han dado un paso de 4 o 5 segundos hacia delante, subiendo de categoría", lo cual le ayuda a "pasarlo mejor" mientras conduce, que es lo que más favorece a su estilo de pilotaje. También, dio mucha importancia a las clasificaciones de los sábados de cara a las carreras, dándole "un poco de porcentaje sobre la estrategia en carrera".

Además, estableció sus expectativas para la nueva temporada que comienza en Australia, "en la que siempre pasan cosas, que en Bahrein vuelven a su sitio", esperando que sea una campaña de "evolución" con respecto a los equipos que luchan con su escudería y tratar de ir "de menos a más".

Sainz aprovechó para agradecer las palabras del ex piloto francés Alain Prost y su recomendación para ocupar un puesto en Ferrari. "Me hace mucha ilusión que una personalidad como Pross diga eso de mí, sería igual que si me lo dijera Senna, si estuviera con nosotros. Me motiva para hacer las cosas bien y seguir como hasta ahora", añadió.

Sin embargo, eludió la posibilidad de plantear la temporada como un paso adelante en busca de un nuevo equipo que le permita optar al campeonato del mundo. "Me la planteo con la oportunidad de correr con un equipo que confía en mis habilidades, con un coche que sea competitivo y unas ganas de hacerlo bien increíbles, cuando toque hablaré, plantearte como tiene que ser 'el año' no sirve, mi energía se focaliza en cada carrera, ya veremos dónde estaremos", sentenció.

Finalmente, anunció que dará continuidad a la oferta de la 'Grada Carlos Sainz' en Montmeló, que tuvo "una repercusión brutal" y quiso felicitar a Pirelli porque "han cumplido con lo que han pedido los equipos" en lo que respecta a los neumáticos. Además, Sainz cree tener "potencial de mejora en todos los aspectos, desde clasificación a salidas en carrera", además de "no tener puntos flacos muy grandes, lo cual me da mucha confianza".