Bastianini: "Esperamos ser rápidos y luchar en el grupo de cabeza"

El piloto italiano de Moto3 Enea Bastianani (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que, a pesar de no ser el Circuito de Losail uno de sus "favoritos", luchará en el primer Gran Premio de la temporada este fin de semana por entrar en el "grupo de cabeza" y mejorar la quinta posición del año pasado.

"El Circuito de Losail no es uno de mis favoritos, pero normalmente en carrera siempre se me ha dado bien. Aún estoy familiarizándome con mi nuevo equipo técnico y durante los test de pretemporada no hemos podido completar todo el plan de trabajo que teníamos previsto para este circuito", aseguró Bastianini en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

A pesar de estar todavía adaptándose a la moto, el italiano todavía tiene unos días de mejora. "Aún hay unos días para seguir probando y confío en que daremos un paso adelante. El año pasado terminé quinto en carrera, esperamos ser rápidos también este año y luchar en el grupo de cabeza", añadió.