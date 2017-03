Héctor Barberá: "No llego al cien por cien físicamente, pero voy sin ninguna presión"

El piloto español de MotoGP Héctor Barberá (Ducati) afronta la primera prueba del Campeonato del Mundo en Catar "mermado físicamente", debido a una lesión en su clavícula izquierda que provocó que se saltara el último de los test de tres días en el Circuito Internacional de Losail, aunque tiene claro que competirá "sin ninguna presión".

"Llego mermado físicamente, no llego a mi mejor nivel, porque aunque he trabajado mucho para recuperarme, todo el trabajo de pesas y cardio que había hecho en el invierno, lo he perdido en estos últimos 20 días. No ha sido fácil, pero llego a Catar ilusionado como si fuera mi primer Mundial", valoró Barberá en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

A pesar de sus dolencias, el valenciano asegura llegar a la primera cita mundialista "sin ninguna presión" y se toma con filosofía el percance sufrido en el Circuito de Cheste en Valencia.

"Las cosas siempre pasan por algo, quizás estaba presionado porque yo mismo me exijo mucho y la pretemporada no estaba yendo bien. No llego al cien por cien físicamente, pero voy sin ninguna presión y trataré de divertirme al máximo encima de la moto", sentenció.