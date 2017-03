Marc Márquez: "La moto irá a mejor, pero la base es buena"

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado este miércoles que la Honda "irá a mejor" a medida que vayan pasando las carreras respecto a su rendimiento actual para este primera cita del Mundial, en el Gran Premio de Catar, si bien ha reconocido que la base es "buena" y mejor que la del año pasado a estas alturas.

"Hemos hecho algunos cambios, sobre todo en el motor, estamos trabajando todavía muy duro para encontrar la mejor configuración. Esto lleva tiempo, a medida que pasen las carreras irá a mejor pero la base es buena", aseguró en rueda de prensa.

Márquez tenía ganas de dejar atrás la pretemporada y centrarse en esta primera carrera en Losail. "Veremos cómo va, hemos hecho un buen trabajo, me siento bien con la moto y con buenas sensaciones en general y estoy deseando que empieces la temporada. Espero tener un buen fin de semana", comentó.

"Ha sido como siempre un invierno largo, estamos aquí y la pretemporada ha sido algo mejor que la del año pasado, estoy contento y estoy cómodo. En pretemporada todas las fábricas mejoran su nivel. Lo real vendrá este fin de semana y veremos en qué punto estamos", apuntó.

Además, añadió que es consciente de que en Losail suele sufrir. "En mi caso sé que esta es una de la pistas en las que sufro más y que no estamos al cien por cien. Pero en los 'test' me he sentido bien, hemos probado muchas cosas y ahora llega el momento de la carrera y de dar el cien por cien", se sinceró.

"Depende. En pretemporada trabajas muy duro, hace dos semanas intenté administrar la energía en el 'test' porque el hombro no estaba al cien por cien pero ahora sí, y no creo que tenga tiempo de administrar nada en carrera porque muchos pilotos son muy fuertes aquí", comentó sobre su estado físico tras las molestias en el hombro.

Preguntado por si recordaba sus duelos de infancia con Viñales, fue sincero. "No lo recuerdo mucho. Tenía 9 años, pero nunca competimos en el mismo campeonato, quizá en alguna carrera. Es bonito ver que llevamos luchando desde que éramos pequeños con Maverick, con Pol Espargaró, con Tito Rabat, y ahora estamos en MotoGP y es fantástico", alegó.