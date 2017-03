Rabat: "Será duro pero bueno empezar ya a competir"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que tras su caída en los 'test' de Sepang y la posterior recuperación de sus lesiones será "duro" el inicio del Mundial con el Gran Premio de Catar de este fin de semana, si bien cree que será también "bueno" empezar a competir y seguir cogiendo forma.

"Los entrenamientos libres me los tomaré con calma para reservar energías para los cronometrados y la carrera. Y trataré de que cada vuelta cuente para poder afinar la puesta a punto de la moto. Será un fin de semana duro, pero después de una pretemporada difícil, será bueno empezar ya a competir", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.

Además, el último test en Losail le fue "mejor de lo que esperaba". "He estado trabajando duro con el fisioterapeuta para mejorar mi forma física y los resultados han sido positivos. Todavía tengo un poco inflamada la rodilla, pero tengo total movilidad en la articulación y ya no me duele encima de la moto, así que no debería ser un problema", celebró.

"La última versión de la Honda RC213V también me ayudará en Catar, ya que es mucho menos física que la moto del año pasado, especialmente en la salida de las curvas, donde es mucho más suave. Tuve muy buenas sensaciones con el nuevo motor y chasis durante el test en Catar", comentó al respecto de su nueva moto.

Por su parte, su compañero Jack Miller aseguró estar deseando volver a correr otra vez. "Hemos hecho una pretemporada bastante positiva, con buenos 'test' en Sepang, Phillip Island y Catar, así que llegamos en una buena posición a la primera carrera. No va a ser un fin de semana fácil", matizó en este sentido el piloto australiano.

"Como vimos en el último 'test' en Catar no es un circuito que se adapte particularmente bien a las características de nuestra moto, y la larga recta no es ideal, pero daremos todo como siempre y apretaremos para hacer un buen resultado. Tenemos que seguir trabajando porque pienso que cuando lleguemos a Argentina y después a Texas, sí que empezaremos a sacar partido de las prestaciones de nuestra nueva moto", auguró.

Optimista se mostró también el 'team principal' del equipo, Michael Bartholemy, quien aseguró que llegan a la primera carrera de la temporada en una posición "mucho mejor que la del año pasado". "Ambos pilotos están contentos con el nuevo paquete de Honda y, Jack en particular, ha hecho una pretemporada muy buena, incluido el último 'test' en Catar", celebró.

"Sigue teniendo trabajo por hacer para acercarse a los de la parte alta de la tabla aquí pero, a pesar de que este no es el circuito favorito de nuestra moto, confío en verle hacer un gran fin de semana. Tito ha tenido otros 10 días para recuperarse de sus lesiones y definitivamente ha mejorado. Aun así, todavía no esta recuperado totalmente y eso es algo que debemos tener en cuenta durante los entrenamientos libres", detalló.