Rossi: "Puede haber ocho pilotos que pueden ganar carreras"

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) cree que este año también puede haber "ocho pilotos más o menos que pueden ganar carreras" en el Mundial y recalcó la fortaleza que ha demostrado su nuevo compañero, el español Maverick Viñales, en la pretemporada.

"Como siempre el nivel es muy alto y este año más, puede haber ocho pilotos más o menos que pueden ganar carreras y luchar por el título, y eso es fantástico. Tenemos que intentar estar en ese grupo", se sinceró Rossi en la rueda de prensa oficial previa al inicio del Gran Premio de Catar.

'Il Dottore' recordó que ha tenido "un invierno bastante difícil". "No me he sentido nunca fuerte. Tenemos que mejorar, pero a partir de mañana empezaremos a hacerlo, es una temporada larga y espero ser rápido y competitivo", deseó.

"Maverick ha hecho todo lo contrario y ha firmado una gran pretemporada. Desde el primer momento fue fuerte y rápido, ha sido rápido en todas las pistas y también a nivel de ritmo, será un rival muy fuerte", añadió sobre su nuevo compañero de equipo.

Para el nueve veces campeón del mundo, "siempre es difícil de decir" como puede ir en la primera carrera pese a haber estado hace un par de semanas en los test. "La situación cambia y siempre evoluciona, pero sobre todo en Catar, en el último simulacro Maverick fue impresionante. Yo tengo que intentar mejorar a nivel de ritmo", confesó.

"Desde que volví a Yamaha nunca empecé un campeonato con la idea de ganarlo sino siempre intentando ganar carreras y sobre todo de ser fuerte y competitivo e intentar luchar por el podio cada fin de semana, y ese el objetivo para este año y va a ser difícil, pero también lo fue en los últimos años", añadió de cara a sus opciones para 2017.

Además, no se olvidó de incluir entre los candidatos al español Dani Pedrosa (Repsol Honda), ayudado ahora por el expiloto Sete Gibernau. "Estoy contento de verle de vuelta por el 'paddock', puede ayudar a Pedrosa", comentó.

Finalmente, Rossi espera que "haga buen tiempo" y las condiciones les "favorezcan" pese a las previsiones de posible llueva. "No sería una situación normal, si llueve hay también un viento fuerte y arena en la pista", advirtió. "Creo que no se debe correr de día porque aquí se quiere correr de noche, pero nadie sabe que puede ocurrir con la visibilidad si llueve de noche", sentenció.