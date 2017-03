Alex Márquez: "Mi posición final no demuestra mi verdadero potencial"

El piloto español de Moto 2 Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Racing) aseguró que su posición final este jueves en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catar, un quinto puesto, "no demuestra" su "verdadero potencial" de cara al Mundial que comienza este fin de semana en el circuito de Losail.

Márquez, que paró el reloj en 2:00.648, dijo que tiene que estar "satisfecho" con lo conseguido. "Tengo que estar satisfecho por cómo ha ido esta noche y, a pesar de que terminar entre los cinco primeros y muy cerca del tercero es algo positivo, estoy seguro de que mi posición final no demuestra mi verdadero potencial", indicó.

"Hemos probado algunos reglajes diferentes esta noche, en comparación con los que teníamos del último test, y hemos encontrado algunas ideas interesantes. Solo he usado un neumático blando, mientras que muchos otros pilotos han montado dos pensando que mañana lloverá", espetó.

"Pero tendremos que ver qué pasa, porque hoy también estaba previsto que lloviera y no lo ha hecho. Pienso que somos competitivos en todas las condiciones y esta es la manera en la que quería empezar la temporada, manteniendo el buen momento de los entrenamientos invernales", añadió Alex Márquez.

Por su parte, su compañero Franco Morbidelli fue el cuarto piloto más rápido con un reloj de 2:00.602. "Ha sido un comienzo decente, tanto en el FP1 como en el FP2. Mi ritmo en la primera sesión ha sido bueno y al final del FP2 hemos probado diferentes soluciones en la puesta a punto y me ha gustado lo que hemos encontrado", comentó.

"Podemos estar bastante satisfechos y no pienso que el viento haya afectado demasiado en los tiempos. Habitualmente noto cuando hace viento, pero sinceramente esta noche no me ha molestado demasiado. Eso ha sido una sorpresa y ahora tenemos que esperar a ver si el tiempo nos respeta durante el resto del fin de semana, pero las primeras señales indican que seremos muy competitivos el domingo", finalizó.