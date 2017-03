Arón Canet: "El viento lateral nos ha condicionado bastante"

El piloto de Moto 3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) aseguró que el viento lateral les condicionó "bastante" en los entrenamientos libres del Gran Premio de Catar, que comienza este viernes en el circuito de Losail, después de haber establecido el duodécimo mejor tiempo de la sesión.

El viento impidió a muchos corredores salir a la pista para mejorar el crono de la primera tanda. Canet lamentó que no pudiese exprimir la jornada al cien por cien. "El viento que nos daba en algunas curvas por el lateral nos ha condicionado bastante porque teníamos menos aceleración que las motos de otros fabricantes", dijo.

"De ahí que esos pilotos se hayan situado entre los primeros, porque sus motos les permiten acelerar con mayor fluidez en estas condiciones. A nosotros nos cuesta algo más, pero hemos estado rodando igualmente con un buen ritmo", valoró Canet.

Además, el español dijo que el agarre en el asfalto "no era muy bueno" porque el viento movió bastante arena. "Así que no hemos querido tomar mayores riesgos, ya que ha habido muchas caídas. Podemos decir que ha sido un día positivo de cara a la carrera", sentenció el de Corbera.

Por su parte, su compañero Enea Bastianini logró el vigésimo séptimo mejor tiempo, pero destacó la evolución de la jornada. "Estoy bastante contento porque, pese al viento, en el segundo libre hemos dado un paso adelante y hemos mejorado con respecto al primero".

"Esto me ha dado un plus de motivación en este inicio del Campeonato. Estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho, aunque aún nos quedan cosas por pulir y en las que mejorar. He rodado en los mismos tiempos que en los pasados test, pero me he sentido mucho más cómodo sobre la moto", finalizó.