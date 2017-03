Rabat: "Las condiciones del circuito no han sido buenas"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Racing) lamentó que las condiciones del circuito de Losail (Catar), escenario del primer Gran Premio de la temporada, pero aseguró que está "contento" con la condición física en el estreno del nuevo curso.

Rabat paró el reloj en 1:56.725 y firmó el decimonoveno registro de una sesión comandada por Viñales. "Estoy muy contento con mi condición física en el primera entrenamiento libre de la temporada, aunque las condiciones del circuito no eran buenas y, además de estar sucio, ha hecho frío y viento", resumió.

"Hemos decidido usar el neumático blando delante, porque aunque se mueve mucho en mitad de la curva cuando giro, me da mejores sensaciones con la moto. Estoy muy contento con el chasis y la electrónica, y afronto con un ánimo muy positivo lo que queda del fin de semana", valoró el español.

Por su parte, su compañero Jack Miller -que fue decimoséptimo- sufrió una caída sin consecuencias. "La caída ha llegado en mi primera vuelta lanzada tras cambiar al neumático delantero medio. La rueda se ha bloqueado de golpe en línea recta; la moto se ha deslizado entre mis piernas y no he podido hacer nada para sujetarla", dijo.

"Hacía fresco y bastante viento. Pero el inicio ha sido bastante razonable y me he sentido bien sobre la moto, he vuelto a montar neumáticos usados y he hecho tiempos bastante decentes con mi segunda moto, aunque estaba un poco agitado tras la caída. Pero en general estoy contento de cómo estamos trabajando este fin de semana para la primera carrera", finalizó.