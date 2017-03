Canet: "Mis sensaciones con el tren delantero han mejorado"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Calicia 0,0) explicó que sus "sensaciones con el tren delantero" mejoraron este sábado con menos viento en la tercera sesión de libres en Catar, donde se concentró en buscar el ritmo y la puesta a punto de cara a la carrera de este domingo.

"Hoy hemos trabajado en mantener un buen ritmo rodando solo y creo que el resultado ha sido bueno. Somos rápidos tanto con gomas nuevas como con usadas y creo que hemos dado un buen paso con el neumático SH nuevo, ya que hasta ahora me costaba algo más", indicó.

"Había bastante tráfico en pista y por este motivo mi mejor vuelta no ha sido ideal. No obstante, hemos trabajado no sólo para estar lo mejor clasificados posible sino de cara a estar bien preparados para la carrera, que es lo importante. Al no haber tanto viento hoy, mis sensaciones con el tren delantero han mejorado", añadió.

Tanto Canet como su compañero Enea Bastianini aprovecharon la mejora en las condiciones para mejorar sus tiempos. El piloto español terminó con el séptimo mejor tiempo del día y el octavo en la combinada. Mientras, Bastianini explicó el aumento de confianza que experimenta en cada sesión.

"El objetivo de hoy era mejorar las sensaciones con respecto a las que tuvimos en los libres de ayer y lo hemos conseguido. Hemos dado otro pequeño paso adelante y aunque aún tenemos distancia con los pilotos que encabezan la tabla de tiempos, cada vez siento más confianza con la moto", indicó.

"Sobre todo he mejorado rodando con neumático nuevo, ya que antes no le sacaba tanto provecho y no había tanta diferencia en cuanto al tiempo en el que rodaba con neumático usado. En cada salida a pista vamos puliendo más y más nuestro trabajo. Hoy el agarre de la pista no era del todo bueno pero cuando he puesto neumático trasero nuevo me he sentido muy cómodo Cada día estoy más satisfecho con el trabajo que vamos haciendo", añadió.