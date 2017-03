Márquez: "Había zonas que parecía que había un río en la pista"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aceptó la mala noticia de no poder rodar este sábado ya que "lo primero es la seguridad", después de la intensa lluvia caída sobre el circuito de Losail, el cual demostró no estar preparado como otros para el drenaje del agua, con "zonas" en las que "había un río en la pista".

"Hoy era un día importante, cuando teníamos que prepara la carrera. El primer día me sentí bien, ayer probamos cosas y hoy era el día de salir y pensar en la carrera. No se puede hacer nada con este tiempo. Lo primero es la seguridad y era peligroso. Llovió mucho ayer y esta mañana", indicó en rueda de prensa.

El vigente campeón saldrá desde la tercera posición de la parrilla según el orden de la combinada de los entrenamientos libres, después de la suspensión este sábado de la calificación del Gran Premio de Catar. Una posición que le permite ser optimista de cara a buscar un podio que sería "un buen resultado".

"Veremos mañana qué ocurre. Empezamos desde la primera línea, es un buen resultado aunque no es la mejor manera de lograrlo, pero intentaremos luchar por el podio", afirmó.

Por otro lado, el de Cervera no dio mucha importancia a un warm up que será más largo de lo habitual. "Importante y no. Al final ya hemos hecho más de 300 vueltas en test y este fin de semana. Todo el mundo tiene su configuración, todo el mundo sabe sus posibilidades. Sabemos que para nosotros un podio será un buen resultado y trabajaremos para conseguirlo", explicó.

Además, el de Cervera lamentó que el trazado de Catar no pudiese responder a la lluvia, al tiempo que no quiso aventurar mucho sobre las condiciones de carrera, aunque la previsión meteorológica sea más favorable. "No sé si la adherencia cambiará o no. En nuestro caso, después de las carreras de Moto3 y Moto2, será mejor pero será complicado. Espero que puedan secar la pista y que el tiempo se mantenga estable", indicó.

"En Catar no es normal estás condiciones, parece que no está preparado como otros circuitos, pero son condiciones extremas. Había zonas que parecía que había un río en la pista. Si hay lluvia normal espero que se pueda correr pero habrá que probar. La previsión para mañana da mejor tiempo", finalizó.