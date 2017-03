Canet: "Esperaba subir al podio, pero no ha podido ser"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) afirmó que "esperaba subir al podio" pero finalmente "no ha podido ser" solamente por 34 milésimas, aunque se mostró satisfecho por la cuarta plaza que consiguió en el Gran Premio de Catar.

"En la última curva he salido cuarto y esperaba subir al podio, pero no ha podido ser. De todas formas estamos muy satisfechos porque hemos cumplido nuestro objetivo, que era hacer la carrera en el grupo delantero; seguimos aprendiendo y sumando puntos", apuntó. "Creo que he dado un gran paso respecto al año pasado. He rodado con el grupo delantero y he controlado la situación, por así decirlo. Nos faltaba bastante agarre atrás", añadió.

El joven piloto valenciano aseguró que llevó bien la estrategia de mantenerse cerca del grupo de cabeza aunque no dentro de él por "si había caídas". "Podía salir a la recta pegado al rebufo pero me costaba adelantar y así ha sido al final, cuando he intentado pasar a Jorge [Martín]. He llevado bien la estrategia de mantenerme en el grupo sin estar en posiciones de cabeza por si había caídas", explicó.

Mientras su compañero Enea Bastianini señaló que le costó atacar en el inicio de la carrera lo que acabó retrasándose y luchando en el segundo grupo. "El inicio de carrera me ha resultado complicado porque me costaba atacar para adelantar a otros pilotos y al final me he quedado relegado luchando en el segundo grupo", declaró.

"Estoy satisfecho con el feeling que he tenido con la moto en carrera, sobre todo en la parte final con neumático usado. Como ya me pasaba el año pasado, debemos trabajar en las sensaciones con el neumático nuevo, porque necesito mejorar en este punto para que me permita entrar más fuerte en las curvas", apuntó.