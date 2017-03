Hamilton: "Ojalá podamos correr con más igualdad que hoy"

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha mostrado su deseo de correr con una mayor "igualdad" después de quedar segundo en la carrera del Gran Premio de Australia, que se ha disputado en el Circuito de Albert Park de Melbourne, por detrás del Ferrari dirigido por el alemán Sebastian Vettel.

"Ojalá podamos correr con más igualdad que hoy, aunque somos similares en ritmo. Será un trabajo muy difícil durante esta temporada, que va a ser muy exigente física y mentalmente, pero, como dijo Sebastian, la Fórmula 1 te exige correr y trabajar mucho más duro, teniendo que remontar los obstáculos. Estoy deseando superarlos", declaró en rueda de prensa.

El inglés afirmó que este ha sido un "fantástico" fin de semana para Mercedes. "Tuve que realizar la parada mucho antes que los demás, y cuando la hice me quedé atascado tras uno de los Red Bull -Verstappen-; algunas veces ocurre esto. En general, gran carrera y buenos puntos para el equipo", subrayó.

Asimismo, destacó el "fantástico" inicio y la capacidad de Vettel para responder con vueltas cada vez "más rápidas". "Tuvimos un inicio realmente bueno, fantástico. Después de eso, estuve probando el agarre desde el principio. Sebastian siempre fue capaz de responder en términos de tiempo por vuelta y la mayoría del tiempo hizo vueltas más rápidas", alabó.

"Tuve tráfico por delante y los neumáticos empezaron a recalentarse; estuve probando el agarre y traté de abrir hueco. Ese fue mi aviso, porque si no él habría pasado igualmente. Me quedé estancado, con un poco de mala suerte, pero son cosas de las carreras. Sé que ellos -Ferrari- han vivido una larga espera para conseguir un resultado como este. Esto demuestra que habrá competitividad, y me hace muy feliz, al igual que a los aficionados. Desafortunadamente, es más difícil que nunca acercarse a los coches y es una lástima", declaró.

Mercedes frenó un posible 'undercut' de Ferrari con un cambio de neumáticos al británico en la vuelta 17, parando de manera momentánea el asalto de Sebastian Vettel. "En la segunda parte de la carrera paré ocho vueltas antes que ellos, así que no sabía hasta dónde llegarían los neumáticos. Fui a lo sencillo y al final, obviamente, tuve más ritmo, incluso cerré el espacio", detalló.

"La estrategia A era a una parada, la B era a dos y yo iba segundo, así que estuvieron mirando alternativas y otras maneras de que volviese a liderar", afirmó sobre el cambio de planes de su equipo conforme avanzaba la carrera.