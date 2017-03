Morbidelli: "Es impresionante poder confirmar que soy capaz de ganar"

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) explicó la "sensación increíble" de conquistar su primer Gran Premio, este domingo en Catar, y poder "confirmar" que es "capaz de ganar", un objetivo claro después del dominio mostrado desde los test de la pasada semana.

"Después de tanto tiempo esta victoria es una sensación increíble, es impresionante poder confirmar que soy capaz de ganar. Mi ritmo ha sido muy fuerte y me he podido escapar de los demás una vez que he adelantado a Lüthi y he tenido pista libre, así que no ha sido una carrera difícil para mí", indicó.

El italiano dominó de principio a fin y confirmó su favoritismo. "Lo principal hoy era poner en la pista lo que tenía en mi cabeza, y eso era ganar la carrera después de haber realizado una gran pretemporada y unos buenos entrenamientos aquí en Catar", apuntó.

Por su parte, su compañero, el español Alex Márquez, se tuvo que conformar con la quinta plaza después de salir segundo. "Ha sido una carrera sin muchos problemas pero he comenzado a sufrir mucho desde la mitad de la misma porque en el warm-up he visto que hoy las condiciones de la pista han cambiado mucho", indicó.

"Pero he conseguido mi primer objetivo que era terminar la carrera y hemos entendido en qué áreas podemos mejorar, tanto con mi estilo de pilotaje como con la puesta a punto, dependiendo de las condiciones", finalizó.