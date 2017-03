Sebastian Vettel gana en Australia la primera carrera del Mundial de Fórmula 1

Garbiñe Muguruza a su entrenador: "¡No me vuelvas a decir que cierre la puta boca!"

Cristiano Ronaldo: "Lo más importante no son mis goles, lo más importante es que estamos en la pelea"

Fernando Alonso al Diario AS: "¿Paciencia? ¿Qué hago, me voy a casa al sofá?"

15.

Rafa Nadal: "No me sorprendieron las declaraciones de Toni, simplemente no lo sabía"