Jorge Lorenzo: "No ha ido como esperábamos, pero esto acaba de empezar"

El piloto español Jorge Lorenzo reconoció que su primera carrera con Ducati no fue como esperaba, pero recordó que el Gran Premio de Catar este domingo fue solo el primero de un Mundial que "acaba de empezar", por lo que quiso quedarse con lo positivo de un debut "muy complicado en todos los sentidos".

"Ha sido una carrera muy complicada en todos los sentidos. He hecho una buena salida pero en las primeras vueltas he salido de la trazada, he perdido muchas posiciones y me ha condicionado mucho para intentar remontar", indicó tras terminar undécimo en Losail.

La carrera en MotoGP comenzó con casi una hora de retraso después de que apareciese la lluvia justo cuando estaba programada la salida. Lorenzo, que salía duodécimo, no pudo remontar y fue perdiendo confianza con su neumático. "Cuando me he empezado a encontrar cómodo he hecho bastantes vueltas buenas, con un ritmo parecido al que tenían los pilotos de la cabeza", afirmó.

"Sin embargo, en el tramo final he empezado a perder confianza con el neumático, las condiciones de la pista eran cada vez más complicadas y no he podido llegar al Top10. Hay que pensar en las cosas positivas, es mi primera carrera con Ducati, no ha ido como esperábamos, pero esto acaba de empezar. Nos queda mucho trabajo por hacer", finalizó.