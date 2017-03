Márquez: "El neumático medio ha sido nuestro mayor error"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) explicó que cambiar al compuesto medio del neumático delantero fue su "mayor error del fin de semana", en medio del "caos de la salida" este domingo, lo cual condicionó su carrera en el Gran Premio de Catar y le impidió pelear por el podio, terminando en cuarta posición.

"Sabíamos que en esta pista sufriríamos un poco, pero como siempre hemos mantenido una actitud positiva, ya que también sabíamos que si todo estaba en su sitio, podríamos luchar por el podio e incluso la victoria. Creo que hemos trabajado bien durante todo el fin de semana y lo teníamos todo claro para hoy", indicó.

"Nuestra intención era utilizar el compuesto delantero duro, pero con todo el caos de la salida ocasionado por la lluvia y los continuos retrasos, nos han surgido las dudas. Al final hemos decidido montar el compuesto medio, para reducir el riesgo de caída, pero ha sido nuestro mayor error del fin de semana", añadió.

El vigente campeón del mundo se vio fuera de la pelea que se adjudicó Maverick Viñales (Yamaha), superado por Andrea Dovizioso (Ducati) y Valentino Rossi (Yamaha) cuando buscaba terminar en el podio de una carrera condicionada por la lluvia que cayó justo antes de la salida.

"He sufrido todo el tiempo con el tren delantero, porque no podía frenar fuerte y, tras algunas vueltas, el neumático ha empezado a degradarse. Todavía tenemos algunos pequeños problemas acelerando pero, a pesar de ello, tenía buenas sensaciones con la moto. La elección final del neumático no me ha permitido recuperar en las frenadas, que es mi punto fuerte, así que he decidido terminar la carrera", finalizó.