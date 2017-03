Pedrosa: "Ha sido difícil no poder dar el máximo"

El piloto español MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) lamentó los problemas que sufrieron con el neumático delantero en el Gran Premio de Catar, una primera cita del Mundial condicionada por la lluvia y en la que terminó en quinta posición, después de sufrir al no "poder dar el máximo".

"Ha sido una carrera extraña desde el principio, debido a la lluvia y el retraso de la salida. Ha sido difícil mantener la concentración en esos momentos. Hemos hecho lo máximo para gestionar la carrera, pero hemos sufrido mucho con el neumático delantero, que era demasiado blando para nosotros", indicó.

Pedrosa no pudo estar en la pelea por el podio. "No podíamos forzar el tren delantero y creo que todas las Honda hemos tenido los mismos problemas. Ha sido difícil conservar el neumático hasta el final y, por encima de todo, no poder dar el máximo. De todos modos, sólo es la primera carrera y debemos concentrarnos inmediatamente en la siguiente, intentar resolver este problema y hacer una buena carrera en Argentina", finalizó.