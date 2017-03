Dani Sordo: "Con los nuevos coches todo llega súper rápido y tienes que estar bien de reflejos"

El español Dani Sordo (Hyundai) cree que los coches nuevos, más potentes y más rápidos, con los que compiten en el Campeonato del Mundo de Rallys son "espectaculares" para los pilotos porque tienen "más potencia" y les obligan a estar "bien de reflejos", mientras que espera estar "lo más arriba" posible en la general de un Mundial que ve "más abierto".

"Disfrutas más porque tienes más potencia y lógicamente dentro del coche te lo pasas mejor, pero hay que trabajarlo porque llega todo súper rápido y tienes que estar bien de reflejos, pero es súper divertido", indicó en una entrevista concedida a Europa Press tras acudir a la presentación del dispositivo Leapbook A100/M100 de la compañía InnJoo, de la que es embajador y que recientemente se ha convertido en unod e sus patrocinadores oficiales para la presente temporada.

Para el cántabro esta va a ser una temporada "entretenida y competida". "Hay mucha gente por delante peleando. Los coches nuevos son espectaculares y a la gente desde fuera le gusta más. Es algo interesante y va a ser un año chulo", subrayó.

Sordo además se mostró "ambicioso" con el año. "La última carrera estábamos luchando por el podio, pero tuvimos un problema mecánico que nos dejó fuera. Ahora viene Córcega, un rally de asfalto que me gusta e intentaré estar lo más arriba posible y luchar por ganar", matizó.

El español acabó quinto el año pasado en la clasificación general del Mundial y estuvo "peleando a tope" hasta el último momento. "Este año intentaré estar en el podio y estar lo más arriba posible", deseó el de Torrelavega.

Además, este año el campeonato está "más abierto" en la lucha por el título. "Los Hyundai van bien, los Toyota están bien también y los Citroën son coches buenos. Este año va a estar muy bonito el campeonato", comentó.

El año pasado el título se decidió en el Rally RACC de Catalunya y el cántabro espera que este año también haya que esperar hasta las "últimas carreras" para conocer el ganador porque "significaría que el campeonato tiene mucha rivalidad".

Precisamente el Rally de Catalunya es el favorito de Sordo porque está "en casa". "En Catalunya mucha gente te sigue, los aficiones se vuelcan contigo y eso hace que sea más bonito. En Portugal también va mucha gente de España y tienen mucha afición allí. Finlandia, por ejemplo, también tiene mucha afición pero eso es más para los finlandeses. Los de casa siempre son especiales", confesó.

El cántabro se siente "bien" con su copiloto Marc Martí. "A los dos nos gusta ganar y estar lo mas arriba posible. Es muy ambicioso también, pero tiene menos cabeza. Si llevase él el coche nos chocaríamos todo el tiempo. Estoy contento porque al ser de esa manera hace que entre los dos tiremos más", puntualizó.

Respecto al francés Sébastien Ogier, actual campeón del mundo y un piloto "muy bueno", destacó que a pesar de que este año "no lleva el mejor coche", está "demostrando la calidad" que tiene como piloto. "Este año ha cambiado de coche. Antes llevaba un Volkswagen, entonces era el mejor piloto con el mejor coche y era algo imbatible. Este año lleva un coche un poco más normal, un Ford, pero no el mejor, y él que es buen piloto está ahí defendiéndolo y es primero del Mundial. Está demostrando la calidad que tiene", admitió.

"SI ALONSO NO TIENE UN BUEN COCHE NO PUEDE EMPUJAR" Por otro lado, Sordo se refirió a los problemas de Fernando Alonso en McLaren. El cántabro recordó que aunque todos saben lo "buen piloto" que es el asturiano, si este no tiene "buen coche, no puede empujar". "Es un deporte que depende de otras cosas externas como el coche y la mecánica. Otros son peores pilotos, pero con mejor coche van a estar delante", remarcó.

"El año pasado en el RACC mi coche no iba bien en asfalto y no pude luchar por ganar. Cuando te sientes bien con tu coche puedes atacar, pero esto no es como un maratón que depende de como se siente él o un jugador de fútbol que depende de su cuerpo. Si tienes mejor coche irás mejor", explicó.