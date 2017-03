Las opciones de Fernando Alonso: seguir en McLaren, Renault, Mercedes...

Seguir en McLaren o irse a Renault.

Estas son las dos principales opciones que tiene el asturiano en estos momentos, la primera pasa por seguir en la escudería McLaren y ahí se abren otras dos vertientes, una es continuar con el motor Honda y el proyecto que inició hace tres años y la otra que cambien a las unidades de potencia de Mercedes.

La otra es cambiar de equipo y ahí existen varios que estarían encantados de contar con el asturiano.

La tercera, esperar a 2018 y ahí ver opciones en los equipos grandes, sobre todo Mercedes. Esperar durante todo un año penando con un coche lento y malo esperando la oportunidad de sustituir a Bottas en Mercedes no es lo que un campeón como Alonso merece.

Quedarse en McLaren

Como subraya Manuel Franco en 'AS' este 31 de marzo de 2017, seguir en su escudería actual es la opción más probable para el piloto asturiano a pesar de todo, en primer lugar porque no suele irse de los sitios sin terminar de intentarlo todo, la segunda por el contrato que tiene con los de Woking, que le convierte en el mejor pagado de la parrilla y que tiene unas complicaciones enormes a la hora de ser disuelto o sustituido. Sin embargo Fernando necesita un coche competitivo y ahora no lo tiene.

-Con motor Honda

Que todo siga como hasta ahora dentro de McLaren Honda con el propulsor japonés y esperando una mejora de potencia y fiabilidad que podría llegar, o no, tras el GP de España de Barcelona. "Tan pronto como sea posible", dijo Hasegawa al ser preguntado por esa evolución que preparan los japoneses con el objetivo de igualarse a los mejores motores. En estos momentos el déficit de Honda es de unos 140 caballos y 30 kilómetros por hora de velocidad punta en las rectas algo que provoca algo más de dos segundos y medio de pérdida por vuelta en un circuito convencional. Alonso espera una mejora significativa en los próximos grandes premios, pero es difícil que tenga lugar.

-Con motor Mercedes

La posibilidad de que McLaren cambie la unidad de potencia de Honda por una de Mercedes está sobre la mesa y lo han estudiado durante el último mes. Esta opción tiene un beneficio claro y es contar con un motor cerca de 140 caballos más y por tanto tendríamos a McLaren a cerca de un segundo de Mercedes y Ferrari, siempre que el chasis de Woking tenga una buena base con ese propulsor para interactuar de manera eficaz. Eso sería lo mejor en términos absolutos y de corto plazo. ¿Es factible? Se puede hacer, pero eso supondría que los inversores de McLaren tendrían que pagar los motores a Mercedes y además aportar todo el dinero que dejarían de ingresar por parte de Honda a no ser que se llegue a un acuerdo mejor con los nipones. Además, eso no garantizaría tener un coche ganador como dijo Boullier porque McLaren está a unos tres segundos del resto y eso no es solo por el motor...

Marcharse a otro equipo

Las cosas se tendrían que poner peor para el asturiano, las mejoras de Honda no tendrían que serlo y en McLaren tendrían que desistir de cambiar a Mercedes para que Alonso tomase la decisión de marcharse a otra escudería durante esta temporada. Pero... el reglamento lo permite y hay varios equipos que estarían interesados en contar con el asturiano. No sería fácil contractualmente y además Alonso probablemente tendría que bajarse el salario para llegar a otra escudería. Desde el entorno del astur nos aseguran que Alonso terminará la temporada en la Fórmula 1. Solo eso.

¿Sería más competitivo Alonso con otro coche como un Renault? peor no le iba a ir y los franceses esperan una mejora de motor enorme en la segunda mitad de año, ¿suficiente para Alonso? Veremos...

Además de estas hay otra opción que pasa por adelantar la retirada de Alonso o tomarse medio año sabático y dejar la F1 esta misma temporada si el McLaren sigue sin ser competitivo, pero eso es algo que desde su entorno niegan.