Toni Bou gana su 21º Mundial: "Me encanta mejorar"

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) no sabe cuál es la clave de su éxito, aunque no la confesaría en cualquier caso, pero sí se muestra enamorado de su deporte, donde le "encanta mejorar" como demuestra un palmarés que alcanzó el viernes el 21º título de campeón del Mundo, en su undécima conquista del X-Trial 2017.

En Niza (Francia), se llevó la cuarta cita del Mundial, pleno de victorias, para agrandar su palmarés único. "Estoy muy contento, porque ha sido un título con muchísima presión. Incluso habiendo ganado las tres primeras carreras, estaba obligado a pasar a la final y no cometer errores, porque la fase de clasificación era muy fácil y cualquier fallo hubiera costado mucho de recuperar", indicó.

"Pasamos nervios, pero lo hemos conseguido otra vez, así que quiero agradecer al equipo el gran trabajo que ha hecho, que ha sido fantástico. Ya en Marsella conseguimos una victoria muy ajustada, sólo por un punto, y si hubiese ganado Adam [Raga], hubiéramos estado obligados a jugarnos el título en la última prueba", añadió.

El piloto Repsol dio mucho mérito al pleno de victorias y elogió también a un Raga que realizó una "grandísima final" en la exigencia de un Mundial tan corto. "Estoy muy contento de haber vuelto a conseguir el triunfo en todas las pruebas, después de dos años en los que no fue posible. Con cuatro carreras se pasan muchos nervios. Te lleva al límite, pero también te hace mejorar", afirmó, reconociendo que la carrera más complicada fue la de Viena.

"Hemos mejorado en pequeñas cosas. En el trial indoor siempre hemos tenido un nivel altísimo, cometiendo muy pocos errores. Hemos hecho temporadas increíbles y mejorar siempre es muy complicado, pero es lo que intentamos siempre. La clave es muy difícil de decir, y si la supiera tampoco la diría", añadió.

Bou explicó su ambición por seguir mejorando. "Disfruto cada día de lo que hago, me encanta mejorar y soy muy exigente con la moto y como deportista. Esto me ha permitido llegar a 30 años en un grandísimo momento y todavía puedo seguir mejorando. Es cierto que he perdido un poco de movilidad", afirmó, antes de valorar si está en su mejor momento.

"No lo sé, es difícil decirlo. Hemos tenido años muy buenos, aunque es cierto que este año hemos hecho muchas carreras y hemos conseguido la victoria en todas. Estoy muy contento y me noto muy bien. El trabajo que estamos haciendo es muy bueno, pero ya hemos hecho años anteriores muy buenos, así que es muy difícil decir una cosa así", confesó.

Sin tiempo para relajarse, Bou piensa ya en el Mundial al aire libre. "Empezaré a pensar en ello a partir de hoy, porque hasta ahora hemos entrenado mucho para el indoor. El Mundial de X-Trial es muy importante para mí, psicológicamente es necesario tener la confianza para llegar a las carreras al máximo nivel, y sólo he entrenado para ello", finalizó.