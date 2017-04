Sainz: "Las carreras consecutivas no me afectan de ninguna manera"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) ha asegurado que "las carreras consecutivas" en dos fines de semana seguidos no le "afectan e de ninguna manera", añadiendo que "todavía es pronto para sentirse cansado" antes de las siguientes citas del Mundial de Fórmula 1 que esperan en China y Baréin.

"Las carreras consecutivas no me afectan de ninguna manera. Simplemente encaras cada carrera con la misma mentalidad, teniendo en mente que tienes dos fines de semana de competición consecutivos. Lo más duro es adaptarse al cambio de hora rápidamente, pero eso no suele ser un problema para mí. Todavía es pronto para sentirse cansado esta temporada", analizó Sainz en declaraciones facilitadas por su equipo.

En cuanto a la segunda cita del calendario que se disputará el próximo fin de semana, el piloto de Toro Rosso destacó que "el 'paddock' en China es el más grande" que ha visto en su vida.

"Antes de empezar un entrenamiento normalmente me cuesta un minuto ir de mi habitación al garaje, pero en Shanghái necesitas al menos tres minutos porque las distancias son grandes. Aquí tengo que cambiar todas mis rutinas", señaló.