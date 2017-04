Rossi, sobre los 350 grandes premios: "Estoy orgulloso, pero lo importante es la calidad"

El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) se declaró orgulloso por cumplir 350 grandes premios en el Gran Premio de MotoGP de Argentina, segunda prueba del Campeonato del Mundo que se disputa este domingo, aunque lo importante, según él, es "la calidad" y confía en superar sus problemas con el tren delantero de su moto.

"He hecho muchas carreras y estoy orgulloso de ello, pero no es muy importante el número de carreras sino la calidad. Más importante es el número de podios y de victorias. Intentaremos hacer un buen papel en Argentina, aunque en Catar no nos fue nada mal. No estuve muy lejos de los dos primeros", indicó en la rueda de prensa oficial.

Valentino Rossi cionfesó que le gusta el diseño del Circuito Termas de Río Hondo, donde ha hecho "buenas carreras" desde 2014. "La pista el año pasado estaba muy sucia desde el viernes y luego tuvimos mal tiempo. Esperamos que las condiciones sean mejores. Quizá ahora haya 10 pilotos y 10 motos que pueden luchar por el podio y eso muy importante", comentó.

Asimismo, el piloto de Yamaha expresó su deseo por "intentar sufrir menos" respecto a los entrenamientos en la prueba inaugural en Catar. "Espero estar entre los cinco primeros. En Catar dimos un paso adelante en en el tren delantero, pero todavía tenemos que ajustar algunas cosas. Creo que cada pista es diferente e intentaremos ser más competitivos desde el primer entrenamiento", indicó.

Por otro lado, confía en que los nuevos neumáticos delanteros que ha traído la marca Michelin, con la carcasa algo más rígida, le permitan estar más adelante. "Será interesante probarlo aquí. Trabajar en el fin de semana es distinto a los test, pero quizá yo he necesitado más tiempo para conocer la moto que Maverick", comparó.