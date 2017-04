Viñales: "Voy a seguir apretando aún con más fuerza"

El líder del Mundial de MotoGP, Maverick Viñales (Yamaha), ha prometido "seguir apretando aún con más fuerza" este fin de semana en el Gran Premio de Argentina, donde siente que podrá "reducir más décimas" sus registros y seguir asombrando en su segunda carrera como 'rookie' "Empezamos de cero. Sé que la moto aquí rinde bien y la pista se adapta a mi estilo de pilotaje, así que tengo confianza en poder hacerlo bien. Esperemos tener un fin de semana normal para llegar a la carrera al cien por cien. Hemos estado en varios circuitos con la Yamaha y en todos me he sentido fuerte. Tenemos la opción de hacer una carrera increíble y queremos intentarlo", prometió Viñales en rueda de prensa.

El catalán prometió "seguir apretando aún con más fuerza, estar más concentrado y más en forma para reducir más décimas si es posible" durante este fin de semana en Termas de Río Hondo. "Cuando estás en cabeza de la categoría siempre quieres mejorar. En el equipo tenemos mucha confianza e intentaremos seguir a este nivel", añadió.

Además, Viñales también contestó una curiosa pregunta, lanzada por un aficionado en redes sociales, sobre lo que le pasa por la cabeza mientras está compitiendo en plena carrera.

"En Catar siempre me estuve diciendo a mí mismo que tenía que calmarme y no tener prisa. En carrera siempre piensas, es importante hacerlo porque tienes que decirte muchas cosas. Quizá para otros no sea normal pero para mí sí, yo hablo mucho", desveló.