Canet: "Seguiremos trabajando para mejorar el agarre, he estado a punto de caerme"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) sabe que debe "mejorar el agarre delantero" de su moto en el Gran Premio de Argentina, segunda prueba del Campeonato del Mundo de motociclismo, porque estuvo "a punto" de caerse en una ocasión durante la sesión de entrenamientos libres de este viernes.

"Mi objetivo era lograr un buen ritmo con neumático usado y conseguir un buen tiempo por vuelta rodando solo, ya que en este circuito a menudo se necesitan buenos rebufos para firmar una buena vuelta. Creo que hemos conseguido las dos cosas porque hemos trabajado totalmente solos durante todo el día", resumió Canet, que logró el octavo mejor tiempo (1:51.191).

"Este sábado seguiremos trabajando para mejorar el agarre en el tren delantero, ya que he estado a punto de caerme en una ocasión", lamentó el valenciano, que acabó molesto por varios factores. "En la primera sesión el viento molestaba bastante y el agarre tampoco era bueno, pero en la segunda el asfalto ha mejorado un poco, aunque también engañaba y podías tener una caída fácilmente", dijo.

En relación a la puesta a punto, Canet explicó que todavía "siguen ajustando" pequeños aspectos "sobre la base lograda en pretemporada", finalizó el piloto de Corbera.

Por su parte, su compañero Enea Bastianini, que obtuvo el décimo mejor tiempo de la jornada, reconoció sentirse "mejor que en Catar" desde "el primer momento". "Pienso que hemos hecho un trabajo óptimo. Esta mañana, desde el primer momento me he sentido mejor que en Catar y eso me ha dado mucha confianza para poder trabajar mejor en el siguiente libre del mediodía", valoró.

"Hacía bastante viento, pero en mi caso no me ha afectado mucho. Estoy contento porque me he visto fuerte con goma usada, aunque aún me falta conseguir también mejorar con goma nueva pues es con lo que estoy sufriendo un poco últimamente, junto con encontrar mejores sensaciones con el tren delantero. Estoy seguro de que si seguimos avanzando en esta línea de trabajo podremos hacer un buen fin de semana", finalizó el italiano.