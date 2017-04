(Crónica) Viñales puede con Márquez y domina los libres de MotoGP en Termas de Río Hondo

Los españoles Maverick Viñales (Yamaha) y Joan Mir, en MotoGP y Moto3, y el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), en Moto2, fueron los dominadores de los entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Argentina, segunda cita del Mundial de Motociclismo.

En la categoría 'reina', se produjo el esperado duelo entre Viñales y Marc Márquez (Repsol Honda), que se decantó de nuevo del lado del gerundense, que dio el primer golpe de efecto en un circuito en el que el de Cervera siempre ha rendido muy bien y del que se llevó un buen susto en la primera tanda. El de Cervera se fue el suelo a falta de 20 minutos para el final de esta sesión cuando perdió adherencia y su Honda se le fue de delante en la Curva 2, aunque no se hizo ningún daño físico.

De todos modos, por la mañana y por la tarde mandó Viñales. En la primera toma de contacto, marcada por el estado de la pista, lo hizo secundado por cuatro pilotos no oficiales, y con el primero oficial, Andrea Iannone (Suzuki), a más de tres décimas.

En la segunda tanda, con mejores condiciones para el agarre, se vivió el primer cara a cara entre el de Roses y el de Cervera, que se decantó al final del primero, que sigue imbatible para sus rivales. El ganador del Gran Premio de Catar, con los dos neumáticos duros, en teoría menos competitivos, continuó a gran nivel y también fue el más rápido en otra sesión con protagonismo para los 'secundarios'.

Viñales y Márquez se alternaron en lo más alto de la tabla de tiempos y el de Honda se situó en cabeza al ser el primero en bajar de la barrera del 1:40 con 1:39.778 a falta de tres minutos para la bandera a cuadros. Sin embargo, el de Yamaha le superó con un demoledor 1:39.477, tres décimas mejor y que pondrán en peligro la cuarta 'pole' consecutiva en este circuito del actual campeón.

Tras ellos se situaron cuatro Ducatis no oficiales (Karel Abraham, Alvaro Bautista, Danilo Petrucci y Loris Baz) y la siguiente moto oficial fue la Aprilia del piloto catalán Aleix Espargaró, novena a 680 milésimas.

Valentino Rossi (Yamaha), pese a montar el neumático blando, se volvió a quedar muy lejos de Viñales, decimosexto a un segundo y dos puestos por encima de un Jorge Lorenzo (Ducati), que tampoco dio todavía ese paso adelante, aunque se quedó a dos décimas de su compañero Andrea Dovizioso. Dani Pedrosa (Repsol Honda), con caída también sin consecuencias, terminó duodécimo.

MIR DOMINA CON AUTORIDAD EN MOTO3, MORBIDELLI, EN MOTO2.

En Moto3, el español Joan Mir (Honda) confirmó sus buenas sensaciones en este inicio de campaña y fue el gran dominador de la jornada al ser el más rápido en las dos sesiones de libres y abriendo una buena brecha con sus rivales.

El balear, ganador de la primera carrera en Losail (Catar), demostró desde primera hora de la mañana que puede volver a estar delante en el circuito de Termas de Río Hondo y mandó con mano de hierro tanto en la primera como en la segunda.

Pese a ser los primeros en abrir la acción en el trazado, la habitual suciedad de la pista no afectó a Mir, que aventajó en dos décimas al argentino Gabriel Rodrigo (KTM), pero pasado el medio su ritmo fue aún más demoledor. El español cerró el día con 1:50.242, inalcanzable para el resto.

Así, el segundo más veloz fue el italiano Romano Fenati (Honda), que lideró el grupo perseguidor, mucho más apretado, pero que se quedó a más de medio segundo del mallorquín. El valenciano Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), cuarto en Catar, fue octavo a casi un segundo, mientras que el madrileño Jorge Martín (Honda), segundo en Losail, sólo pudo ser duodécimo, a más de un segundo.

Finalmente, en la categoría de Moto2, también se marchó a dormir como el más rápido del día el ganador de la primera carrera del año, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que se hizo con el mejor tiempo en el último momento.

El piloto italiano ya había estado entre los destacados en la primera sesión, donde finalizó segundo tras su compatriota Lorenzo Baldassarri (Kalex), el único que fue capaz de bajar de 1:45, un barrera que fue superada por muchos pilotos horas después.

Morbidelli mejoró en un segundo su registro y con un crono de 1:44.188 le arrebató el mejor tiempo al alemán Marcel Schrotter (Suter), que se quedó a 149 milésimas, mientras que el tercero fue el japonés Takaaki Nakagami (Kalex), a 226.

Por su parte, el mejor español fue Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que se recuperó de su caída de la primera sesión para terminar en la quinta posición de la tabla de tiempos, que llegó a liderar por momentos en los compases finales con 1:44.557.

El ilerdense no se resintió de la caída a falta de 10 minutos para el final de la primera tanda en la Curva 3 y que, pese a su espectacularidad, no le provocó ningún daño, aunque no pudo volver a salir a pista.