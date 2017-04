Márquez: "No estamos lejos del Viñales"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró "bastante contento", porque no quedó "lejos del primero", tras terminar a tres décimas de Maverick Viñales (Yamaha) en el primer día de entrenamientos libres en el Gran Premio de Argentina, mientras que su compañero Dani Pedrosa reconoció que no fue su "mejor día", al acabar en decimotercera posición a ocho décimas del de Figueras.

"Estoy bastante contento con el día de hoy, porque a pesar de que todavía tenemos algunos puntos que mejorar, no estamos lejos del primero. Como siempre pasa en Argentina, al principio del día de hoy la pista estaba muy resbaladiza", explicó Márquez, que paró el cronómetro en el FP2 en 1 minuto, 39 segundos y 778 milésimas.

"Por la mañana me he caído, porque estaba forzando un poco demasiado y me he salido de la trazada. De todos modos, hemos seguido trabajando muy duro y hemos encontrado una puesta a punto prometedora. Todavía nos falta un poco y mañana intentaremos mejorar en el segundo parcial, especialmente en la aceleración en las curvas 3 y 4", añadió el de Cervera.

Pedrosa, por su parte, no se mostró muy contento tras parar el crono a ocho décimas de Viñales, lo que le dejó en 13ª posición. "Hoy no ha sido nuestro mejor día, porque en el primer entrenamiento libre hemos tenido un pinchazo en el neumático trasero y no he podido aprovechar la sesión al máximo hasta el final", dijo.

"En el FP2 hemos empezado bien, probando algunos neumáticos siguiendo el plan previsto en cuanto las condiciones de la pista han mejorado lo suficiente. Pero en mi segunda tanda, cuando estaba mejorando, se me ha cerrado la dirección y he tenido una pequeña caída. Estaba probando el neumático duro delantero por primera vez, era la segunda vuelta y quizás he forzado demasiado. No es la situación ideal para buscar un buen tiempo al final de la sesión, ya que las sensaciones después de la caída han sido distintas. A veces tienes días así y esperemos que mañana el tiempo se mantenga, para poder mejorar", concluyó.