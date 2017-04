Morbidelli: "Seguimos con la misma confianza tras ganar en Catar"

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se mostró muy contento tras conseguir este viernes el mejor tiempo en los entrenamientos libres del Gran Premio de Argentina, segunda prueba del Campeonato del Mundo, y dijo que mantiene la "misma línea" después de haberse proclamado campeón en Catar hace 15 días.

"El primer día aquí en Argentina ha ido muy bien. Hemos trabajado bien en las dos sesiones y he ido rápido en ambas, y esto significa que seguimos con la misma confianza que en la pretemporada y tras ganar en Catar. Lo más importante ahora es seguir centrados durante el resto del fin de semana para poder luchar otra vez por la victoria el domingo", dijo el italiano, que paró el reloj en 1'44.188.

"He pasado casi todo el día concentrado en gestionar el agarre con neumáticos gastados, y creo que ya estamos en un nivel bastante decente con la moto. Ahora tenemos que esperar a ver qué pasa con el tiempo, porque he oído que pude llover. Pero me siento preparado sea cual sea el tiempo, y podemos luchar contra cualquier condición con método y calma", manifestó.

Por su parte, su compañero Alex Márquez estableció 1:44.557 como registro y finalizó con el sexto mejor cronómetro. "Tengo que estar contento por cómo ha terminado hoy el día después de la fuerte caída de esta mañana. Me he recuperado muy bien después de la caída, la cuál ha sido mi error, así que pido perdón al equipo por haber destrozado la moto", apuntó.

"Han hecho un trabajo increíble reparando los daños para la segunda sesión y espero que el sexto puesto les haya servido un poco como recompensa. Esta tarde me he centrado principalmente en trabajar con el neumático trasero, porque tenemos que guardar los blandos para este sábado por la mañana y para los cronometrados", resumió.

El hermano pequeño de los Márquez expresó que intentará "mejorar" el ritmo "con el neumático blando" y adaptar su estilo a las características para ser "más fuerte". También será importante para la carrera ir fuerte con el blando, porque creo que puede ser una opción para el domingo. El duro también podría ser una opción, pero ahora mismo pienso que el neumático de carrera será el blando", finalizó.