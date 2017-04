Rabat: "Me siento confiado para llevar la moto hasta el límite"

El piloto español de MotoGP Esteve Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) dijo sentirse "confiado" de poder llevar "la moto hasta el límite" en el Gran Premio de Argentina, segunda prueba del Mundial, pese a lograr el decimovenoveno mejor tiempo en los entrenamientos libres.

Rabat, que logró el decimonoveno mejor tiempo, cree que pueden "mejorar mucho" este sábado. "Podemos mejorar mucho, pero estoy contento por cómo he ido hoy. En Catar no estaba en mi mejor forma física después de la gran caída en Sepang al comenzar los test de pretemporada, pero ahora vuelvo a estar fuerte y me siento confiado llevando la moto hasta el límite", indicó.

"Estoy contento con la constancia en mis tiempos y porque comprendo el potencial de la moto. No estoy muy lejos de Jack, Lorenzo y Rossi, así que puedo estar satisfecho", finalizó el piloto español.

Por su parte, su compañero Jack Miller, que concluyó decimoséptimo, concluyó "bastante satisfecho". "Era optimista en poder mantener mi posición entre los 10 más rápidos esta tarde -admitió- pero al montar la goma blanda por la tarde no he conseguido encontrar el agarre que esperaba", espetó.

"A veces puede suceder y desafortunadamente hoy me ha pasado a mí y hemos terminado mal. Ha sido una lástima, pero lo positivo es que tenido buenas sensaciones con la moto a pesar de que la pista estaba resbaladiza", manifestó el australiano.

"Ahora esperemos que no haga mal tiempo en el FP3, porque necesito que sea en seco y así poder intentar meterme de nuevo en el 'top 10'. Es algo que no puedo controlar, pero pase lo que pase, saldré a dar el 100%", finalizó Miller en declaraciones ofrecidas por su equipo.