Sainz: "Si llueve, daremos la bienvenida a la lluvia"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha asegurado que si este domingo llueve durante la carrera del Gran Premio de China, en la que partirá undécimo, darán "la bienvenida a la lluvia", y ha afirmado que todo está muy "apretado" en la zona intermedia de la parrilla.

"Sigue siendo cuestión de centésimas, décimas. Ojalá toda la parrilla fuese como los que estamos ahí en medio, porque sería la Fórmula 1 más competitiva de toda la historia. Estaba todo apretado. Si mañana llueve, daremos la bienvenida a la lluvia. A partir de ahí, veremos qué se puede pescar", señaló en declaraciones a Movistar F1 al término de la sesión de calificación.

En este sentido, el madrileño explicó que saldrá a por todas en el trazado chino. "Hay que ir a por los puntos, da igual dónde se empiece, si llueve o no. Lo vamos a intentar", prosiguió.

Por último, analizó el desarrollo de la sesión. "Como siempre en calificación, intentas ir un poquito más al límite, y cuando hemos llegado a la Q2 me ha faltado un pelín más de tracción en algunas zonas con respecto a la Q1. No sabemos por qué, no venía en mala vuelta. Nos hemos quedado a una décima, que es a muy poquito de la Q3. Cuando está todo tan apretado cada miniproblemilla y cada milésima cuenta", concluyó.