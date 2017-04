Morbidelli: "Estaba preparado para pelear"

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) aseguró que "estaba preparado para pelear" por la victoria que finalmente consiguió en el circuito de Termas de Río Hondo del Gran Premio de Argentina y que le mantiene como líder del Mundial.

"Esta es una sensación impresionante, dos victorias seguidas, es algo increíble y espero poder seguir con este buen momento. He tirado realmente fuerte desde el principio y, rápidamente he visto que Alex iba muy rápido y pegado a mí, así que estaba preparado para pelear", señaló tras su segunda carrera en dos pruebas.

El actual líder del Mundial de Moto2 explicó que no se dio cuenta de que Alex Márquez se había caído en la última vuelta buscando dar caza a su compañero. "Cuando faltaba una vuelta tenía 0.3s de ventaja y he tirado todavía más fuerte para tratar de ganar, y no me he dado cuenta de que Alex se había caído hasta que he cruzado la meta. Es una lástima que su carrera haya terminado así", afirmó.