Verstappen: "Parecía que estaba jugando a un videojuego"

El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) ha explicado que se ha sentido como en "un videojuego" durante su remontada en el Gran Premio de China, donde ha terminado tercero tras partir desde la parte de atrás de la parrilla, y se ha mostrado satisfecho con haber podido concluir en el podio.

"En la primera vuelta creo que he adelantado a nueve coches. Parecía que estaba jugando a un videojuego. Estoy muy contento con eso, y después ha sido una buena carrera. He tenido un pequeño problema con el equilibrio del coche. Estoy muy contento por poder estar en el podio, y más cuando salía decimosexto", indicó en la ceremonia de podio.

El neerlandés, que se sitúa tercero en el Mundial de pilotos (25) por detrás de Lewis Hamilton y Sebastian Vettel (43), explicó sus sensaciones durante la prueba. "Sólo quería el aire limpio, y estaba sufriendo mucho con la parte delantera del coche. Pero bueno, ahora lo importante es que hemos conseguido podio", afirmó.

"Fue una carrera muy especial, cuando me desperté esta mañana nunca esperé estar en el podio. Fue una muy buena primera vuelta, pasé a nueve coches lo más rápido que pude, que era importante, ya que sabía que cuando se secase la pista iba a ser más difícil. Me gusta conducir en mojado y o aproveché al máximo. Creo que en las primeras once vueltas llegué al séptimo lugar", recordó.

Además, reconoció que estaban un poco preocupados por cómo sería "el equilibrio del coche hacia el final de la carrera". "Tuvimos un poco de subviraje. Estos problemas de equilibrio, combinados con estar a menos de dos segundos de otro coche en las etapas finales, me pusieron muy difícil conducir. La batalla con Daniel -Ricciardo- al final fue difícil. Fue una gran carrera para el equipo. Creo que el ritmo en seco todavía es un poco lento para podio", concluyó.