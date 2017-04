Vettel: "Mi objetivo era alcanzar a Hamilton pero sabía que iba a ser muy difícil"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari) comentó tras la carrera, en la que terminó segundo, que el "objetivo" que se marcó durante el Gran Premio de China, en el que terminó segundo, fue el de dar caza a Lewis Hamilton (Mercedes), aunque sabía que iba a ser una meta muy complicada de conseguir.

El tetracampeón del mundo hizo una gran salida que le hizo pelear por una nueva victoria en la carrera, que hubiera sido su segunda consecutiva tras la alcanzada en Australia. "Ya se sabe que el 'virtual safety car' hace más fácil el recuperar tiempo, pero no he conseguido lograr la mejora que te puede dar", explicó el alemán en declaraciones en el podio.

"Ha sido muy divertido, sabía que iba a ser muy difícil cazar a Hamilton, pero lo seguí intentado como nunca hasta el final", continuó en relación con la pelea con el británico en la distancia. El alemán había adelantado a Hamilton durante el coche de seguridad, pero en el segundo no consiguió sorprender a la escudería alemana porque se ha quedado atrasado. "Me he parado detrás del 'trenecito' y me he empezado a mover y a perseguir a Hamilton desde la distancia, pero cada vez que marcaba un buen tiempo, él me respondía con otro mejor", explicó.

En esa pelea desde atrás, Vettel estuvo batallando con su compañero de equipo y con los dos Red Bull. Con el monoplaza de Daniel Ricciardo llegó a tocarse. "Iba con Daniel -Ricciardo- y le he visto bloquear en la curva cuatro, por lo que he ido por el exterior. He visto por el espejo que ha vuelto a bloquear y que hemos podido tocarnos", dijo al respecto antes de añadir que han estado "muy cerca" y que ha sido "una suerte" quedarse con el interior en esa situación tan comprometida.