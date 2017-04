Márquez: "Un error que me ha costado caro"

El piloto español de MotoGP Mar Márquez (Repsol Honda) mostró su decepción por irse al suelo este domingo en el Gran Premio de Argentina y perder una buena opción de ganar en la segunda cita del Mundial, ya que sufrió la caída cuando dominaba con claridad una carrera que encima se adjudicó el líder Maverick Viñales (Yamaha).

"Me sentía muy bien en la moto. Era capaz de rodar fuerte, ya que esta mañana en el warm up hemos mejorado mucho la puesta a punto, lo que me ha hecho sentirme muy cómodo con la moto", indicó el vigente campeón.

El de Cervera tomó el mando en la salida y llegó a manejar más de dos segundos de renta sobre sus perseguidores. Sin embargo, cuando huía en solitario, Márquez se fue al suelo en la segunda curva, donde también se cayó su compañero Dani Pedrosa, dando vía libre a Viñales.

"La caída ha sido inesperada; debo haber cometido un pequeño error y me ha costado caro. Por suerte estoy bien, pero esta clase de errores me decepcionan, porque todo iba bien. De todos modos, tenemos que pasar página y pensar en la próxima carrera en Austin", finalizó.