Pedrosa: "Cuando vas rodando tan fuerte, el límite se hace muy estrecho"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) explicó su caída en la curva dos del trazado argentino de Termas de Río Hondo, escenario de la segunda prueba del Mundial, donde se juntó un momento de mucha velocidad con un trozo bacheado de asfalto, pero quiso celebrar haber encontrado el ritmo para perseguir al grupo de cabeza.

"He hecho una buena salida, pero he perdido tiempo en la primera parte de la carrera con Petrucci y Zarco. He empezado a rodar rápido después de adelantarle, porque me sentía bien en la moto y quería intentar recuperar terreno respecto a los otros, para luchar por el podio, pero desafortunadamente me he caído en la segunda curva", indicó.

Pedrosa, que se fue al suelo en la misma curva que su compañero Marc Márquez, se quedó sin carrera cuando tiraba con fuerza para alcanzar la zona del podio. "Hay muchos baches en esa curva y provocan una situación delicada, porque el agarre es un todo o nada. Cuando vas rodando tan fuerte, el límite se hace muy estrecho", dijo.

"Evidentemente es una pena la caída, pero por otro lado estoy contento de que me he sentido suficientemente bien como para perseguir al grupo delantero. Mantendremos esta motivación para la próxima carrera en Austin", finalizó.