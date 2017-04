Viñales: "Hacía tiempo que no me sentía tan bien encima de la moto"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) explicó estar viviendo un inicio soñado de temporada con su nueva moto, después de firmar su segunda victoria en dos carreras este domingo en el Gran Premio de Argentina, disfrutando de un gran momento pero sin olvidar que el Mundial no hizo más que empezar.

"Increíble, como en un sueño. Estaba convencido de que tenía posibilidades. Me he sentido muy cómodo, he calcado el ritmo que tenía en el 'warm up' y estoy contento. Hacía tiempo que no me sentía tan bien encima de la moto y disfrutando de la manera que lo he hecho hoy", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

El líder del Mundial, con 50 puntos ya, se vio favorecido por la caída de Marc Márquez (Respol Honda), después de que el vigente campeón se escapara en la salida. Pese al cero del de Cervera, con 13 puntos en la general, Viñales no descartó ni mucho menos a su compatriota.

"No hay que sacarle para nada, es la segunda carrera. Nosotros queremos ir carrera a carrera. El próximo objetivo será dar el cien por cien y luchar por ganar la carrera", afirmó.

El de Figueras explicó su adaptación a la Yamaha en dos carreras muy distintas en Catar y Termas de Río Hondo. "Desde la vuelta uno en Argentina me encontré bien. En todas las pistas, la Yamaha es una moto muy buena y completa. Me he de adaptar yo a la pista y soy un piloto que se adapta bien. Ahí tenía un poco de ventaja. En Austin tendremos que trabajar porque Márquez está muy fuerte", indicó.

Además, el catalán celebró tener a su compañero en Yamaha, Valentino Rossi, en el segundo puesto. "Otra vez en la pizarra, me dije 'otra vez le tengo ahí enganchado'. Contento porque ha hecho una gran carrera y por Yamaha", comentó.

Viñales insistió en que el inicio de temporada es el soñado. "Era difícil porque no tenía experiencia en liderar carreras y después por las condiciones que se dieron en Catar y aquí en Argentina saliendo sexto. Ha sido difícil pero lo hemos logrado y hay que mejorar", finalizó.