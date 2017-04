Hamilton dice entender a Alonso: "A mí me gustaría competir en MotoGP o Nascar"

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ha asegurado que le parece "fantástico" que Fernando Alonso (McLaren) haya decidido competir en las 500 millas de Indianápolis, reclamando que los pilotos deberían "ser capaces de hacer más pruebas", y se ha decantado por MotoGP o Nascar como las categorías que le gustaría probar".

"Es fantástico que un piloto de F1 pueda hacer eso (disputar otra categoría). Deberíamos ser capaces de hacer más pruebas. En el pasado los pilotos hacían todo tipo de competiciones y creo que eso mola un montón", valoró Hamilton en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Baréin.

Analizando la participación de Alonso en las 500 millas de Indianápolis, el tricampeón de F1 explicó que el asturiano tendrá que "aprender muchas cosas en muy poco tiempo". "Pero Fernando es uno de los mejores pilotos y seguro que va a estar entre los mejores. Va a ser un reto ver cómo puede luchar contra rivales que tienen mucha experiencia en la categoría", reconoció.

Preguntado por lo que haría en una situación así, el inglés aclaró que él no se "perdería ninguna carrera de Fórmula 1". "Seguiría corriéndolas todas, pero no me importaría competir en MotoGP, o quizá en alguna carrera de Nascar, algo así", reflexionó.

En cuanto al arranque de temporada en la Fórmula 1, reconoció que "es más emocionante competir contra otro equipo, especialmente contra un equipo tan histórico como Ferrari". "Ferrari ha mostrado un ritmo tremendo, especialmente en la primera carrera, donde compitieron muy buen en un circuito cálido (Melbourne). Aquí hace todavía más calor, así que seguramente la distancia sea aún más corta", pronosticó.