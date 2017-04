Alonso: "El próximo mes va a ser complicado"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) explicó que necesita paciencia para un mes que pronostica "complicado" después de sufrir el tercer abandono de la temporada este domingo en el Gran Premio de Baréin, donde compitió como pudo con "menos potencia que nunca".

"Cómo puede ser que me adelanten dos coches que están a 300 metros de mí en la recta. Nunca en mi vida he corrido con menos potencia", así explotó el asturiano en la radio con su equipo. Pese a los problemas, Alonso siguió en carrera pero terminó abandonando a dos vueltas del final.

"En la recta había coches a 300 metros y en la frenada los tenía al lado, me parecía imposible. Es lo que tenemos por ahora. Tenemos que tener un pelín de paciencia, esperar mejoras en la próxima carrera. Seguramente el próximo mes, tres o cuatro carreras, va a ser complicado. Ojalá en Barcelona sea la primera sin tantas rectas en la que seamos competitivos", afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

Alonso no vio un problema en particular sino algo que persiste desde la pretemporada. "No sé cuánta potencia teníamos. Independientemente de lo que fuese somos demasiado lentos, tanto en cronometrado como en carrera. Estamos repitiendo lo mismo desde los test de Barcelona y por desgracia no hay mejora", indicó.

"Al final nos retiramos por algún problema en el motor, pero toda la carrera era impresionante la velocidad en la recta. Una carrera difícil, arañando aquí y allá, rozando los puntos, pero no fuimos capaces de sacar más de este Gran Premio", añadió.

El piloto español reconoció que competir en la 500 millas de Indianápolis le servirá para dar un respiro a su cabeza por un temporada que no termina de arrancar. "Vamos a centrarnos un poco en las 500 millas. Un poco de estudio y estar en contacto con el equipo. Ver datos y cómo son las cosas ahí. Vendrá bien para la cabeza", finalizó.