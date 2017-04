Sainz, sobre el choque con Stroll: "Ha preferido jugársela y pensar que no había nadie ahí"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) ha valorado el choque con Lance Stroll (Williams) en el Gran Premio de Baréin, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, al afirmar que el canadiense "ha preferido jugársela" y "pensar que no había nadie ahí", tras avisar de que debe dejarse un coche de margen, y más aún si un piloto no está luchando por una posición, para evitar una colisión.

"Trazar está permitido pero cuando hay alguien dentro tienes que dejar un coche de margen. El no me ha visto, yo tampoco me he pasado de frenada así que tiene que dejar un coche y más si no estás luchando por una por una posición. Ha preferido jugársela y pensar que no había nadie ahí", declaró a Movistar Plus en referencia al toque que le dejó fuera de combate a 44 vueltas del final.

Además, Sainz cree que ese choque fue "una faena" tras hacer una primera vuelta muy buena" y explicó la forma en que se produjo el toque. "Una faena, veníamos haciendo una carrera muy buena. Hemos salido decimosextos, nos hemos puesto undécimos en una vuelta. Ha empezado el baile de los 'pit stop'. Sabía que iba a estar apretada la salida de 'boxes'. He trazado por dentro la curva y él por fuera no me ha debido ver y ha habido colisión", detalló.

Por último, el madrileño se mostró orgulloso de su carrera, donde consiguió remontar cinco puestos. "He adelantado a cinco en la salida. Ha sido una primera vuelta muy buena. Orgulloso, pero no sirve de nada si luego no puedes acabar", sentenció.