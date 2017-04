GP DE BAHRÉIN: Vettel manda con Hamilton y Bottas a rebufo, Sainz y Alonso abandonan

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se ha impuesto este domingo en el Gran Premio de Baréin, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que Carlos Sainz (Toro Rosso) abandonó a 44 vueltas del final y Fernando Alonso (McLaren) no fue capaz de terminar su primera carrera esta temporada al abandonar a dos vueltas de la conclusión (Clasificación de la carrera, del Mundial de pilotos y de constructores).

De esta manera, el piloto alemán consigue 25 puntos por segunda vez en la presente temporada tras los conseguidos en la prueba inaugural en Australia. Por su parte, Lewis Hamilton no pudo más que acechar al germano en un final de carrera en el que marcó la mayor punta de velocidad y suma siete puntos menos que Vettel. Mientras, Valtteri Bottas (Mercedes) no consiguió amarrar la primera pole de su carrera a pesar de un buen arranque en Baréin (Sainz, sobre el choque con Stroll: "Ha preferido jugársela y pensar que no había nadie ahí").

Inicio espectacular de temporada para un Sebastian Vettel absolutamente brillante que volvió a demostrar de lo que es capaz delante de los Mercedes, en una carrera nefasta para un Alonso desesperado por los problemas de su monoplaza. Y es que el Gran Premio dejó dos malas noticias para los intereses españoles.

El madrileño Carlos Sainz no pudo seguir más allá de la decimotercera vuelta tras tocarse con el canadiense Lance Stroll (Williams), mientras que el asturiano Fernando Alonso, en lo que parecía su primera carrera completa de la campaña tras una preciosa batalla con el inglés Jolyon Palmer (Renault), tampoco lo consiguió. Y es que el bicampeón del mundo volvió a evidenciar la escasez de potencia y tuvo que dejar la carrera a dos vueltas de la conclusión.

Antes, en la salida, el piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) protagonizó una buena salida al situarse entre los dos Mercedes, pero Valtteri Bottas sostuvo -por poco tiempo- el primer puesto en su estreno a la hora de defender 'pole position'. Sin embargo, la mejor salida la firmó el español Carlos Sainz (Toro Rosso) al remontar de la decimosexta plaza a la undécima, muy cerca de los puntos. El compañero de equipo de Vettel, el finlandés Kimi Raikkonen, consiguió deshacerse por dentro del obstáculo que presentaba el brasileño Felipe Massa (Williams), con lo que se ponía por detrás de los dos Red Bull.

Con Vettel atascado de inicio entre Hamilton y Bottas, Ferrari apostó por hacer un 'undercut' al piloto finlandés y le salió a las mil maravillas. Poco antes de la salida de pista del holandés Max Verstappen (Red Bull) -por un fallo en los frenos- en unas primeras vueltas convulsas que acabaron con un toque entre Lance Stroll (Williams) y Carlos Sainz (Toro Rosso), lo que propició la entrada en pista del 'safety car' a 44 vueltas del final.

Los abandonos múltiples favorecieron momentáneamente al sueco Marcus Ericsson (Sauber), quien partía como decimonoveno con neumáticos blandos -los demás iniciaron con superblandos-. Tras acabarse el tiempo con 'safety car', Valtteri Bottas se lanzó a por el tetracampeón mundial, que se defendió como gato panza arriba para mantenerse en la delantera con las 'flechas plateadas' a la expectativa.

Mientras tanto, Lewis Hamilton recibió cinco segundos de penalización al entrar demasiado lento en el 'pit lane' por retener al australiano Daniel Ricciardo (Red Bull). Ante la escapada del de 'Il Cavalino Rampante', Hamilton sobrepasó a Bottas para reducir la distancia con respecto al líder y, aunque por un momento parecía conseguirlo, Vettel -que no tenía el mejor ritmo- volvió a tomar la primera posición por delante de Bottas, que recibió un hachazo de su compañero a nueve vueltas de la conclusión en busca de su segunda victoria de la temporada.

En su batalla particular contra las circunstancias, Fernando Alonso (McLaren) consiguió escalar puestos, y es que el asturiano tiró de astucia tras un toque entre el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) y Jolyon Palmer (Renault) para ganar la posición al inglés, aunque se volvió a mostrar muy disconforme por la radio.

"Cómo puede ser que me adelanten dos coches que están a 300 metros de mí en la recta. Nunca en mi vida he corrido con menos potencia", avisaba por la radio antes de abandonar a dos vueltas del final en una semana marcada por el anuncio del español, quien busca retos como las 500 millas de Indianápolis con McLaren, renunciando a Mónaco.

Al final, el alemán se hizo con el triunfo en Baréin por delante de Hamilton y Bottas, pese al arreón final del inglés, insuficiente para recortar los ocho segundos de ventaja del germano. Así, Vettel se lleva su segunda victoria de la temporada en una grandísima carrera de Ferrari y se coloca con 68 puntos, siete más que Lewis y 30 más que Valtteri, que acabó tercero. Raikkonen finalizó cuarto pese a una mala salida.