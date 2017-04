Canet: "He rodado con confianza desde el primer momento"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) se mostró muy satisfecho tras conseguir el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Las Américas, tercera prueba del Mundial, tras asegurar que rodó con "confianza desde el primer momento".

"Este es uno de mis circuitos preferidos del calendario junto a Le Mans. Desde el primer momento he rodado con confianza, he tirado solo y me han salido los tiempos; eso me ha hecho sentirme cómodo y poco a poco mejorar", añadió el piloto español, que aventajó en siete décimas a su compatriota Joan Mir.

"El asfalto tenía buen agarre, pero si te salías de la trazada lo perdías, aunque de una manera progresiva y se podía controlar. Durante el segundo entrenamiento ha subido la temperatura respecto a la FP1, pero creo que durante la carrera no será tan alta", sentenció Canet.

Por su parte, su compañero Enea Bastianini finalizó con el octavo mejor tiempo y aseguró que dieron "un paso adelante". "Ha sido una jornada positiva con respecto a Argentina y Catar, pero hay que seguir trabajando porque aún estamos lejos del primero, que ha sido Arón [Canet]", resumió.

"Así que hemos dado un paso adelante pero aún no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando, estamos muy cerca de conseguir resolver este problema que tenemos con el tren delantero y seguro que luego será más fácil poder pilotar con el estilo que me gusta", finalizó el italiano.