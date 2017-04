Sainz: "Rusia me debe una después de la carrera de 2015"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) ha apuntado que el Gran Premio de Rusia le "debe una" después de lo ocurrido hace dos años, donde sufrió un duro accidente en los libres y posteriormente tuvo que abandonar tras "una gran remontada" en la carrera", una cuenta pendiente que espera saldar la semana que viene.

"Creo que Rusia me debe una, sobre todo después de la carrera de 2015, en la que hicimos una gran remontada empezando desde la parte de atrás y subiendo hasta la sexta posición antes de tener que abandonar. Y el año pasado tuve mala suerte porque un trozo de ala se quedó atrapada en el radiador. Así que esta vez tengo el objetivo de conseguir mis primeros puntos aquí", explicó Sainz en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, aquel año, el de su debut en la Fórmula 1, el madrileño también sufrió un impactante accidente en los entrenamientos libres que afortunadamente no tuvo consecuencias, pero que sigue grabado en su memoria.

"Siempre me preguntan por el accidente de 2015 cuando llegamos a Rusia, pero tengo que decir que lo que más me impresionó de aquel fin de semana fue el apoyo de los aficionados y de todo el 'paddock'. Recuerdo publicar una foto desde el hospital diciendo que estaba bien y recibir muchos buenos deseos. Fue increíble ver cómo la F1 se une cuando ocurren estas cosas, somos una familia grande y la gente se preocupa de verdad por los demás", agradeció.

En cuanto al circuito de Sochi, destacó que "lo más especial es la curva 3, una esquina muy larga que es difícil para el cuello y agradable de conducir", y subrayó el pasado olímpico de la localidad rusa.

"Me gusta pilotar donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014. Tengo que decir que me gustan los Juegos Olímpicos de Invierno, en particular las competiciones de esquí. Trato de seguirlas tanto como puedo, incluso si no tengo mucho tiempo. También me gusta esquiar y suelo intentar ir al menos una vez al año con mis amigos", añadió.