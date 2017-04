Canet: "Con el ritmo que tengo voy a intentar escaparme"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) se mostró "muy satisfecho" tras conseguir la 'pole position' del Gran Premio de Las Américas, que se disputa este domingo, tras marcar un ritmo muy rápido con el que intentará "escaparse" en las primeras vueltas de la prueba.

Canet, que paró el reloj en 2:14.644, estableció el récord del circuito en una sesión clasificatoria. "Estoy muy satisfecho por cómo hemos trabajado y contento con la primera 'pole' de la temporada. En el FP3 hemos rodado con neumático usado y estábamos manteniendo el mismo ritmo que los pilotos que estaban rodando rápido con neumático nuevo", dijo.

"En el clasificatorio he salido con neumático nuevo y estaba deseando rodar con gomas nuevas para ver qué tiempo podía marcar, ya que en el FP3 nos había ido bien con las usadas. He comenzado rodando en ritmo de 2'15 y al final he podido rematar rodando en 2'14", resumió Canet.

De esta forma, el valenciano cree que puede buscar la escapada. "Creo que con el ritmo que tenemos, en carrera podríamos intentar tirar fuerte desde el principio e intentar escaparnos, pero este domingo se verá todo", finalizó Canet.

Por su parte, su compañero Enea Bastianini, dijo que fueron de "menos a más" durante todo el fin de semana. "Estoy contento con el trabajo que estamos haciendo. Hoy en clasificación no ha sido fácil, no he podido tener referencias y me ha costado hacer el tiempo solo, pero al final estamos séptimos y es un resultado positivo teniendo en cuenta que aún tenemos puntos en los que mejorar", analizó.

"Seguiremos trabajando en el 'warm up' para intentar dar otro paso más de cara a la carrera, en la que creo que Arón [Canet] tiene muchas posibilidades de escaparse y será difícil seguirle; de cualquier manera, mi objetivo será estar peleando con el grupo de delante", finalizó el italiano.